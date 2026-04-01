La obra "La pulpera de Santa Lucía" subirá a escena en La Mandinga

“La Pulpera de Santa Lucía. Leyenda sobre la dramática Buenos Ayres de 1840” llega por primera vez a Formosa, presentándose el sábado 11 de abril, a las 21, en el Centro Cultural “La Mandinga”.

Las entradas anticipadas tiene un valor veinte mil pesos , mientras que en Puerta veinticinco mil pesos. También hay una Promo de dos por treinta mil pesos. Para reservas y compras, comunicarse vía WhatsApp al 3704552000

La pieza está a cargo de un grupo de teatro independiente, de carácter federal, pues cuenta con integrantes de Mendoza, Formosa, San Martín de Los Andes y Buenos Aires, quienes vienen perfeccionándose en CABA.

Primeramente, estudiaron con Raúl Serrano en la Escuela de Teatro de Buenos Aires y luego con Salvador Amore, su maestro y actual director de esta obra que recupera el estilo de teatro criollo, remontándonos a los inicios del arte escénico argentino, a través de una leyenda de época contada en clave Shakespereana.

Staff

Bajo la dirección de Salvador Amore, el elenco se encuentra conformado por Cecilia Brondolo Eduardo Benitez Lisandro Priori y Thiago López Escobar. Por otra parte, el equipo técnico está integrado por Alexei Samek (asistencia de dirección, iluminación y técnica), Sebastián Gioiose (apuntador, sonido y asistencia de producción), Daniel Espíndola (música), Candela Zubeldía, Cecilia Brondolo y Thiago López Escobar (diseño de vestuarioi), Patricia Quiñones y Andrea Calderón Reyes (realización de vestuario) y Diego Spivacow (fotos)

Sinopsis

Transcurre la semana del terror en una Buenos Ayres sitiada por el miedo y la violencia impartida por la fuerza parapolicial del rosismo: La Mazorca, que se desborda incluso de las propias manos de Rosas, y por las tropas unitarias que se sublevaban en contra de su gobierno.

Se respira un clima de conspiración, delación y exilio. Facundo Larrazábal, “El Unitario” regresa desde la Banda Oriental con una misión secreta y con el deseo de reencontrarse con Dionisia, “La Pulpera de Santa Lucía” para llevarla consigo antes de que la ciudad y el pasado que los une, los arrastre con su furia.

Una obra de Candela Belén Zubeldía basada en “La Pulpera de Santa Lucía” de Carlos Max Viale y Héctor Pedro Blomberg, en la novela “Amalia” de José Mármol, Cancioneros Federales y Unitarios, Valses, Poesía Gauchesca y textos de autoría propia, con tutoría artística de Salvador Amore.