Basta de Atropellos: Formosa no es una Colonia del Puerto

¡Formoseñas y formoseños!

Nos expresamos hoy, como organización representativa de más de treinta y cinco gremios formoseños, con la indignación de quien ve, una vez más, la sombra del autoritarismo centralista acechando nuestras fronteras. ¡Ya basta de tratar a las provincias como apéndices administrativos! ¡Basta de usar las amenazas huecas y las acechanzas de una supuesta intervención como una soga al cuello para disciplinar a quienes no se arrodillan ante los despachos de Buenos Aires!

La Constitución Nacional es clara, aunque en la Capital parezcan olvidarlo. El Artículo 121 (C.N.) establece que las provincias conservamos todo el poder no delegado. No somos súbditos: somos estados preexistentes y soberanos. Pretender intervenir Formosa es pisotear el Artículo 5, que nos garantiza el derecho a dictar nuestras propias instituciones y elegir a nuestros gobernantes sin tutelajes externos.

¿Con qué autoridad moral pretenden invocar tales atropellos? La intervención es un recurso extremo, una medida de excepción, no un juguete político para revertir en los escritorios lo que no pueden ganar en las urnas formoseñas. Intervenir un poder del Estado en nuestra provincia es un acto de sedición institucional contra la voluntad del pueblo.

Nuestra Constitución Provincial, en su Artículo 5, es tajante: "La soberanía reside en el Pueblo de la Provincia". Ningún burócrata nacional, por más osadía que ostente, tiene el derecho de intentar anular el mandato de los formoseños. Hasta el Artículo 32 de la Carta Magna local protege, en cualquier instancia, nuestras leyes locales. ¡Cualquier otra cosa es programar con total malicia una ocupación de facto de nuestra jurisdicción autónoma!

Formosa sabe lo que es el olvido y sabe lo que es la lucha. Ya sufrimos intervenciones arbitrarias en el pasado que solo trajeron desorden y postergación. No vamos a permitir que se repita la historia. Nuestra autonomía es el escudo contra el desprecio centralista que hoy, disfrazado de "calidad institucional", busca someternos para saquear nuestra identidad y nuestra paz social.

Por eso repudiamos enérgicamente la propuesta de intervención de gente trasnochada que no consiguen votos porque el pueblo los rechaza, así como un organismo sano repele a los microbios foráneos. ¡Si tocan a Formosa, tocan los cimientos mismos de la República! ¡El federalismo se defiende con garras o se convierte en una farsa!

Por eso repudiamos enérgicamente la propuesta de violar nuestro federalismo: un intento destituyente y autoritario contra un pueblo que ha demostrado su capacidad de organización, resistencia y defensa de su soberanía. Asimismo apoyamos y defendemos el Modelo Formoseño, porque es un ejemplo de gestión con inclusión, respeto a los derechos laborales, presencia del Estado en cada rincón y defensa de los intereses populares. Mientras Milei destruye, Formosa protege. Ninguna intervención pro-patronal ni política vendrá a decirnos cómo organizarnos.

¡Por Formosa autónoma y soberana! ¡Ni un paso atrás contra el fantasma de la intervención!

Adhieren a este pronunciamiento:

1. SIDOFOR,

2. APETCRA.

3. ADEFCA,

4. UTEF,

5. ALEARA,

6. PATRONES DE CABOTAJE Y M.,

7. SMATA.

8. S.T.I.T.A (Tanino),

9. SITRAMF,

10. ATRARA (Remises),

11. SINDICATO DE LA MADERA,

12. SOIA (Aceiteros y Algodoneros),

13. FOMARA - MOSAITAS,

14. SUGARA- GUARDAVIDAS,

15. AJUF,

16. VOZ DOCENTE,

17. APOPS,

18. PAMI(UTI),

19. SINDICATO DE LA CARNE,

20. SSCCAyP SEGURIDADA,

21. AEPSA,

22. ASURA Reciclaje,

23. SAREC (Reciclaje)24. SOMU ( Maritimo)

25. Conductores Navales

26. Marina Mercante

27. SIMTRAIGAS – (Petroleros)28. Controladores Aereos

29. UTERYH (Edificios)

30. Petro Quimica

31. Estación de Servicios – (provincia)

32. C NORTE ARGENTINO,33. MUTUAL NORTE ARGENTINO, entre otros.

34. MUTUAL SGURIDAD PRIVADA35. VIAJANTES

36. VIALIDAD NACIONAL

MOVIMIENTO POR LA UNIDAD GREMIAL DE FORMOSA.