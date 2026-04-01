Comando de Emergencia trabaja en Las Lomitas en auxilio de las familias afectadas por las lluvias

El Gobierno provincial está interviniendo allí con todas sus áreas ante la ausencia y el abandono de la gestión municipal.

La ministra de la Comunidad, la licenciada Gloria Giménez, integra el Comando de Emergencia que se conformó con todas las áreas del Gobierno de Formosa en la localidad de Las Lomitas ante la ausencia y el abandono de la Municipalidad local, el cual este viernes 24 estuvo reunido durante la mañana para llevar ayuda a las familias afectadas por las lluvias que se registraron en los últimos días.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Giménez indicó que fue “ante el llamado y la preocupación del concejal Jorge Martínez Meza y el equipo de la Unidad Justicialista que el Gobierno de Formosa ya está trabajando” en el lugar con la misión de “dar respuestas a las necesidades puntuales que tiene la gente”.

Por eso, “estamos acá como Gobierno, como lo está todos los días la gestión del gobernador Gildo Insfrán a través de todas sus áreas”, acentuó, a diferencia de la Municipalidad local que “está totalmente ausente”, a pesar de ello, remarcó que se está haciendo un “gran despliegue”.

Tanto en esa comunidad, que está ubicada en el centro provincial, más precisamente del Departamento Patiño, como “en toda la provincia, ya que la situación es compleja”, dado que “el fenómeno natural de El Niño se va haciendo presente por zonas de la provincia”, el cual “también está afectando a gran parte de la Argentina e incluso países de la región”, explicó.

Según sostienen “los especialistas este fenómeno se prolongará por un tiempo al menos por tres meses más”, por lo que entonces, reclamó que “es imperioso que la gestión local se acerque al Gobierno provincial, ya que es sumamente necesario que lo haga para que así se comprometa con acciones que se deben llevar adelante”.

Principalmente porque son tareas de “una gran envergadura dada la emergencia”, enfatizó la ministra, quien valoró que en esta situación “rápidamente el Gobierno de Formosa está dando respuestas con todos los equipos de las distintas áreas”.

La intervención se está llevando adelante en las distintas localidades afectadas por las inundaciones producto de registros de lluvias superiores a lo normal, es decir, por encima de los 200 milímetros. Por ejemplo, en Comandante Fontana, General Belgrano, Siete Palmas, Buena Vista y “así en los lugares que lo requieran. Es un trabajo continuo, permanente e integral”, sostuvo contundente.

Accionar de la Policía

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional N° 5 de la Policía de Formosa, el comisario general Néstor Ricardo García, participó de la reunión del Comando de Emergencia y declaró: “Estamos trabajando intensamente porque desde el lunes y los días siguientes de esta semana, prácticamente, se acumuló agua de más de 170 milímetros de lluvias”.

“Y esto lógicamente tuvo una incidencia a nivel social y estructural por la falta de limpieza de desagües”. Ante esa situación, informó que “el trabajo de la Policía es justamente articular con los vecinos y recorrer los barrios para certificar la asistencia que están recibiendo ellos ante las inclemencias climáticas”.

Por ello, comentó que “el jueves 23 se estuvo haciendo un recorrido por los barrios de zona norte como sur de la localidad lomitense”, instancia en la cual “se observaron las tareas que se están haciendo de allí”, articuladas entre los diferentes organismos provinciales.

Con el fin de seguir con esta acción se reunió el Comando de Emergencia, el cual “se lo conformó exclusivamente para asistir a las personas damnificadas”, recalcó el comisario general.















