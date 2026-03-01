Un taller de reflexión del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se desarrolló en la EPES N° 91

Esa institución secundaria está en el barrio capitalino San Antonio, cerca de donde funcionó “La Escuelita”, un lugar que fue instituido en Formosa como “Sitio Provincial de la Memoria”. Por esa razón, se fomenta la reflexión y conocimiento de lo que pasó allí en la última dictadura cívico-militar.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Formosa, en este mes donde se conmemoran los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, instituyéndose el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se impulsan distintas actividades alusivas que pretenden sensibilizar a la población y mantener viva la memoria.

En ese sentido, la titular de esta área, la doctora Sylvina Aráuz, informó que este jueves 19 se desarrolló una actividad en la EPES N° 91, donde “se dictó un taller de sensibilización” en este colegio secundario del San Antonio de la ciudad capital, barrio en el que se encuentra el “Sitio Provincial de la Memoria”, denominado “La Escuelita”.

Por ello, señaló la funcionaria que la comunidad de ese colegio secundario “quería conocer la historia de ese lugar, entonces, durante este taller se proyectó un documental con testimonios de quienes han pasado por allí”, reflexionando sobre “esta fecha tan dura, pero a la vez tan fuerte en la historia de la Argentina”.

“La Escuelita” es un lugar que guarda “realmente la historia” de esos años de dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Entonces, con este tipo de encuentros se apunta a recordar lo que ocurrió allí, ya que “lo importante es mantener una memoria activa que ayude a que las nuevas generaciones, que no nacieron en esos años”, de manera que “puedan valorar la democracia”, enfatizó.

Para eso, acentuó que los estudiantes “deben saber lo que ocurrió en la Argentina” en esa etapa “tan sangrienta que generó consecuencias por las que aún hoy se siguen juzgando a los responsables por cometer delitos de lesa humanidad”, así como también “se continúa buscando a los nietos como a los restos de las personas desaparecidas”.

Entonces, en base a todo esto es que reforzó sobre la importancia de reflexionar sobre “una historia que está viva, que continúa y que queremos comprometer a las nuevas generaciones en esta búsqueda de memoria, verdad y justicia”.

A su turno, Claudia Aranda, directora de la EPES N° 91 subrayó que desde la institución “los profesores ya vienen trabajando con los estudiantes de primero a sexto año con diferentes iniciativas en el aula” en torno a los 50 años que se cumplen el 24 de marzo del Golpe de Estado de 1976.

Del mismo modo, “se realizaron murales alusivos hechos por estudiantes dentro del área de Artística, así que siempre estamos recordando este hecho”, remarcó.

Por último, cabe señalar que el miércoles 18 se realizó otra actividad similar en torno al 24 de marzo en la Escuela de Cadetes de Policía de Formosa.



