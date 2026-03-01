El Consejo Vial Federal eligió a sus nuevas autoridades, donde Formosa ocupará la vicepresidencia segunda

El ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), participó de la reunión del Consejo Vial Federal, donde, al ser la primera en este año 2026, se renovaron a las autoridades de este organismo que reúne a los administradores y titulares de Vialidades de todas las provincias argentinas.

Allí, Formosa, en su persona, ocupará un rol preponderante, ya que estará al mando de la vicepresidencia segunda. Por su parte, Mendoza tendrá a su cargo la presidencia y Tierra del Fuego, la vicepresidencia primera.

Esas son algunas de las principales designaciones, después también se delinearon los distintos temas a tratar, entre los que estuvo, principalmente, “la preocupación de todos los miembros del Consejo Vial Federal por la situación y el estado de abandono en que se encuentra la red vial nacional”, informó Caffa, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese contexto, señaló que se hizo especial hincapié entre los miembros en las consecuencias que esto tiene en la infraestructura de redes viales, debido a “la total desatención del Gobierno nacional”, ya que ni siquiera “un mantenimiento mínimo” ha tenido esta desde el inicio mismo de esta gestión nacional, en diciembre de 2023.

Esto por supuesto, acentuó categórico, que “repercute en todas las provincias”, por ello es “un tema prioritario”, ante lo cual, se buscan alternativas de “cómo contribuir a la conservación de la red vial nacional”, ya que “todas las obras que estaban en ejecución con financiamiento nacional han sido paralizadas”.

En ese punto, solo por mencionar algunas de las obras paralizadas, citó que en la provincia de Formosa “estaban en ejecución los 40 kilómetros de autovía de la Ruta Nacional N° 11 para llegar al límite con el Chaco, además de la duplicación de calzada a la altura del Namqom, con la construcción de nuevos puentes del riacho Formosa”.

También añadió el trazado de las Rutas Provinciales N°6, 9, 8, 23. Esto que afecta a Formosa también ocurre en todas las demás jurisdicciones que vieron paralizados todos los proyectos de esta índole a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación.

Por último, indicó Caffa que ante esto se analizan otras posibilidades de financiamiento externo, entre ellas, mencionó a organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La intención, reiteró, finalmente, es buscar “entre todos una solución a esta problemática del abandono nacional de la infraestructura en todo el país”.



