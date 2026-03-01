De cara al fin de semana largo, Turismo promociona su oferta local

Dan a conocer las actividades que ofrecerá la provincia de Formosa en este mes de marzo, más precisamente para el lunes 23, que es no laborable con fines turísticos, y el martes 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La licenciada Mónica Ojeda, directora de Promoción Turística, fue consultada por las actividades que ofrecerá la provincia de Formosa atento a que se viene un fin de semana largo y también está próxima la Semana Santa.

En ese sentido, desde el Ministerio de Turismo del Gobierno de Formosa se aprovechará para promocionar la oferta local, esto es, el turismo interno, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), por tanto, invitó “a todos a ser parte de las actividades”, muchas de ellas, “son libres y gratuitas”.

También, las familias, como los visitantes, podrán visitar lugares “porque lo que se busca es que, en definitiva, todos puedan participar” de las propuestas que se tendrán”, sostuvo y luego detalló cuáles serán.

En primer lugar, mencionó que entre los atractivos está el Bañado La Estrella, una de las siete maravillas naturales de la Argentina “que se encuentra en su mejor momento”, pero también “habrá varias actividades en el interior provincial”.

En ese punto, una de ellas es para este fin de semana, con motivo del aniversario de Misión Laishí, una localidad que festejará sus 125 años desde que fuera fundada en 1901 por los padres franciscanos.

Allí se alista un festival para el sábado 21 en el predio de las hermanas franciscanas, con la presentación de artistas importantes a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita, según la información difundida por la Municipalidad de esa comunidad distante a unos 70 kilómetros de la ciudad capital.

También adelantó que “estamos próximos a inaugurar emprendimientos privados a los que se les estará dando difusión desde el organismo. Como es una nueva cancha de golf”, sumando también en el ámbito del deporte al “Rally en Misión Laishí”.

Al igual que “este fin de semana hay muchas actividades que desarrollará la Municipalidad de Laguna Blanca”, indicó, del mismo modo que “torneos privados como en el Club Sarmiento”.

Después siguió diciendo que estarán disponibles aquellos que son “los lugares típicos que no pueden perderse las familias, con entrada libre y gratuita, como ejemplo, el Parque Acuático “17 de Octubre”, el camping de El Colorado, “si bien el parque acuático que allí se encuentra ya ha cerrado su temporada”.

Sin embargo, ese lugar sigue habilitado para que puedan disfrutar las familias y el público en general. En esa línea, estará en Herradura el Camping Provincial El Timbó también disponible, “al igual que varias cabañas que están promocionando ofertas por este fin de semana largo”, confirmó Ojeda.

En la ciudad capital, por su parte, recordó que están los espacios de la Reserva de Biósfera Laguna Oca y la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec. Lo mismo que la Costanera, los Museos, el Cine Teatro Italia, donde comentó que se “proyectarán documentales alusivos al 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

Ello con el fin de reflexionar sobre lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

En el tramo final de la entrevista con esta Agencia, sintetizó, a modo de balance, que “tenemos muy buena recepción de las actividades que se realizan”, subrayando que, “a través de la promoción de estas ofertas, lo que se pretende “es incluir a todas las familias”.

Por eso, remarcó que desde el Gobierno de Formosa “se trabaja con las distintas áreas como la Subsecretaría de Cultura, Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, también con el Ministerio de la Producción y Ambiente; ya que ahora se está promocionando los próximos remates que se harán en el interior”, concluyó.



