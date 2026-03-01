Últimos días de pileta libre en el Parque Acuático “17 de Octubre”





Esta temporada de verano fue un éxito, ya que se superó la cantidad de visitas del año anterior.

A días de culminar con las propuestas gratuitas que el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Secretaría General del Poder Ejecutivo, brindó en esta temporada de verano en el Parque Acuático “17 de Octubre”, se invitó a los vecinos a disfrutar de las últimas jornadas de pileta libre.

En la mañana y en la tarde de este viernes 20, el Parque recibió a unas de las últimas delegaciones visitantes. Distintos grupos de niños del Hogar Don Bosco de la ciudad capital disfrutaron de la pileta y finalizaron la visita con una clase brindada por la escuela de natación.

El subdirector del Parque, el profesor Nicolás Pintos, destacó la gran concurrencia que tuvo la pileta libre con la presencia de las familias formoseñas que se acercaron a recrearse, informando que esta modalidad estará disponible hasta el domingo 29.

A su vez, recordó que dicho espacio se encuentra abierto de miércoles a domingo e invitó a que se acerquen a disfrutar de estos últimos días.

Balance

“La temporada superó las expectativas en cuanto a la cantidad de personas que eligieron venir al Parque, porque se recibieron más visitantes que el año pasado”, subrayó, a modo de balance, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y remarcó que “estas propuestas son posibles mediante la decisión política del gobernador Gildo Insfrán”, contrastando que “en ninguna parte del país existe un lugar con una instalación así, con acceso libre y gratuito”.

Puso en valor “estas oportunidades que les brinda un Estado presente”, teniendo en cuenta que “estamos atravesando una situación nacional tan difícil”.

Por ello, instó a apreciar ello, ya que “es un gran alivio tener una gestión provincial que gobierna con igualdad de oportunidades, porque acá, disfrutar de un parque acuático no es privilegio para unos pocos, sino una propuesta para todos”.



