El Partido Intransigente acompaña el día de la Memoria con el pueblo

Este 24 de marzo #24M se cumplen 50 años del inicio de la más salvaje última dictadura cívico-militar que tanto dolor causó a millones de argentinos y que impuso un modelo económico que en la actualidad persiste.

El Partido Intransigente es uno de los movimientos de la Democracia que condena con la fuerza de su dirigencia este aberrante hecho que aún 50 años después quedan vestigios.

En ese marco, para la principal dirigencia formoseña del PI, encabezada por el profesor Luis Recalde, la Memoria, la Verdad y la Justicia continúan siendo un compromiso inexpugnable, por el contrario el mensaje a la comunidad debe llegar con amor pero con firmeza para que nunca más se repita un hecho tan deleznable que causó tanto dolor y que en el presente persiste dejando heridas abiertas.

El compromiso social inclaudicable del Partido Intransigente formoseño no descansa y los intransigentes "siempre están" y como todos los sábados la militancia, mujeres, jóvenes y mayores cocinaron para familias que sufren las consecuencias de las atroces decisiones del a gestión Milei.



