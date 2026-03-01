Las Lomitas: Piden a la Municipalidad detalles y destinos de las donaciones recibidas por parte de organismos nacionales

Los vecinos lomitenses piden transparencias en el manejo de los recursos públicos por parte de la Municipalidad.

El concejal por el Frente de la Victoria (FdV) en Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, presentó ante el Concejo Deliberante y la Municipalidad del lugar, un pedido de informe detallado sobre las donaciones enviadas por el Gobierno nacional, como así también de los bienes decomisados enviados por ARCA durante el período 2025- 2026.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el edil lomitense comunicó que en el informe se requirió conocer “detalles de los bienes, fechas de recepción; actas y resoluciones correspondientes, destino asignado, instituciones o áreas beneficiadas, existencia de stock y responsables”.

Explicó que “la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), exAFIP, secuestra diferentes mercaderías que luego son donadas a los Municipios” y agregó que “una de esas donaciones llegó a Las Lomitas, naciendo así la preocupación de los vecinos por saber qué llegó y cuáles serán sus destinos”.

Cómo antecedente, sumó que “el año pasado llegaron tres o cuatro camiones cargados de mercaderías, de los cuales no saben a dónde fueron destinadas. Es por ello, que ahora los vecinos están buscando la transparencia y los organismos tienen la obligación de contestar”.

“Desde la Unidad Justicialista se está bregando por este pedido”, subrayó.

Seguidamente, informó que “hasta el día de la fecha, en el Concejo Deliberante no se han armado las comisiones de trabajo, por lo tanto, se hará llamar a sesión para conformarlas y así tenerlas a disposición ante cualquier demanda o necesidad del pueblo”, cerró.



