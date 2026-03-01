Solicitan medidas urgentes para frenar el impacto del aumento de los combustibles en la economía doméstica





Gialluca afirmó que la Ley Bases aprobada por el gobierno nacional y que modificó la Ley de Hidrocarburos, originó la autolimitación del Estado para proteger a usuarios y consumidores frente a los aumentos de los costos de los combustibles como consecuencia del conflicto del Medio Oriente-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, reclamó al Ministro de Economía Luis Caputo, a la Secretaria de Energía María C. Tettamanti y al Subsecretario de Combustibles Líquidos Horacio F. Veller, adopten e impulsen las medidas necesarias y urgentes, para neutralizar o poner freno, a los fuertes y permanentes incrementos en los precios de los combustibles por encima del índice general de precios que determina la inflación, con subas cercanas al 8% en lo que va del mes de marzo, elevando el valor del litro de la nafta súper por encima de los $2.100 en regiones como el NEA, registrándose un aumento acumulado superior al 40% en los primeros meses de 2026, lo que se traslada al costo de alimentos, servicios y transporte de cargas donde la FADEAC –Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas- denuncia un incremento en el primer bimestre del año de un 4,4% con una variación interanual que asciende al 37,2%. El funcionario provincial señaló que, con la aprobación de la Ley 27.742 más conocida como Ley Bases, que modificó la Ley de Hidrocarburos y eliminó la prioridad del abastecimiento interno a precios relacionados con la economía local, habiéndose autolimitado el propio gobierno nacional, para intervenir en la fijación de precios y priorizar la paridad de exportación, dejando a los usuarios y consumidores expuestos a las oscilaciones de los costos energéticos como consecuencia del conflicto de Medio Oriente, se hace necesario entonces, que el Poder Ejecutivo Nacional impulse los mecanismos específicos en estos momentos, pues la dinámica de un mercado desregulado viene y continuará perjudicando a la generalidad de los usuarios en sus economías domésticas, disminuyendo aún más su capacidad adquisitiva, que se encuentra cada día más deteriorada, toda vez que los costos de servicios esenciales superaron ampliamente a la inflación y a los aumentos salariales, originándose a marzo de 2026, una percepción negativa sobre la economía argentina elevada, con un 67% de la población considerándola negativa y más de la mitad sintiendo que su situación personal empeoró, persistiendo un fuerte malestar por el ajuste, con altos niveles de enojo e indignación (51%) en redes sociales, reflejando crisis de empleo y caída del consumo.