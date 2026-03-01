La Policía detuvo a una mujer y un hombre en distintos procedimientos

• Fueron en los barrios El Porvenir y Urbanización Esteban Laureano Maradona

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco aprehendieron a una mujer por incumplir una medida judicial de prohibición de acercamiento y a un hombre que agredió a su hermano durante un conflicto familiar.

El primer caso se registró días atrás, alrededor de las 15:50 horas, en el barrio El Porvenir, cuando la policía acudió a un requerimiento ingresado a través de la línea de emergencias ECO 911.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer que comentó que su hija estaba causando molestias y alteraba la tranquilidad del sector frente a su casa.

Tras realizar las verificaciones mediante el Sistema Informático Policial, se constató que registraba una medida judicial vigente de prohibición de acercamiento dispuesta por las autoridades judiciales.

El segundo hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas en una vivienda del barrio Urbanización Esteban Laureano Maradona, donde los policías intervinieron ante un desorden familiar.

Allí un hombre de 45 años comentó que su hermano llegó en el domicilio, profirió insultos, lo golpeó y causó lesiones en el rostro.

Además, expresó su preocupación debido a que en el inmueble estaba su madre con problemas de salud y temía que la situación empeore su estado.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.