Serie "Historias clandestinas" vuelve al cine y la televisión

La serie “Historias clandestinas” regresa a la pantalla gigante y a la TV pública formoseña, tras su gran estreno hace dos años.

En el marco del 50° aniversario del Golpe Cívico-Religioso-Militar, la multipremiada producción formoseña será proyectada en dos ocasiones el próximo 24 de marzo. La primera organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Cultura se llevará a cabo, el próximo lunes a las 16, en el Cine-Teatro “Italia”, con entrada libre y gratuita. La segunda tendrá lugar el 23 de marzo en el Centro Cultural “La Mandinga” a partir de las 20.30 con entrada a la gorra. Se trata de una actividad promovida por dicho Espacio en forma conjunta con la APDH y la Multisectorial. También será emitida en Canal 3 el sábado 21 y el martes 24 a las 22, mientras en el canal de stream “Angaú Play” saldrá al aire a las 20 para dar paso luego a una mesa panel conformada por la diputada nacional, Graciela de la Rosa, el empresario Roque Guilio y Miriam Daldovo con el cierre musical a cargo de Debora Raiter.

El ciclo, basado en hechos trágicos ocurridos en dictadura, está compuesto por seis microprogramas de diez minutos de duración cada uno: “Inolvidable”, “Las Estaciones”, “La Maestra Rural”, “Nudos”, “Cumpleaños” y “Cuentos de viejas”.

“Historias Clandestinas” es un proyecto audiovisual de la asociación civil Centro de Capacitación Profesional de la ciudad de Formosa que obtuvo la mejor puntuación a nivel regional, en el marco de la Convocatoria FOMECA 2020. Línea Contenidos. Sublínea Identidad, permitiéndole conseguir el financiamiento de parte del El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Cabe recordar que en el 2024 fue nominada al Premio “Iberá” de la ciudad de Corrientes, mientras que el año pasado estuvo ternada entre las mejores producciones del interior del país al Martín Fierro Federal. En ambos casos, en el rubro “Ficción TV”. Fue emitida por los canales 11 y 3 de Formosa y Canal 10 de Clorinda.

Por otra parte, el capítulo “Cuentos de Viejas” recibió una mención CINE-AR durante el Festival Guácaras realizado en el año 2022 (Provincia de Corrientes)

Vale destacar que esta producción comprometió la participación de treinta técnicos y treinta actores, siendo todos talentos locales, a excepción del actor paraguayo Tomás Arredondo, figura del cine internacional que se sumó a la serie para encarnar a Julio “Bocha” Pereira.

Entre los directores y directoras de los cortos vale mencionar a Leandro Vallejo (Inolvidable), Juan Olmedo (Las Estaciones), Lázaro Mareco, Jorge Barrionuevo y Lautaro Van Bredam (La maestra rural), Día Soraires (Nudos), Selvasol Pérez (Cumpleaños) y Alejandro Vallejo (Cuentos de viejas).

Los guiones estuvieron a cargo de Juan Olmedo (Inolvidable y Las Estaciones), Lázaro Mareco (La maestra rural), Silvia Gabazza (Nudos), Tedy Durán (Cumpleaños) y Alejandro Vallejo (La maestra rural), con las colaboraciones de Juan Eduardo Lenscak, Lelis Báez, Rosa Bresanovich, Miriam Daldovo, Juan Manuel Lenscak, Adriana Helbling, Sandro Centurión, Marcela del Turco y Carlos Leyes.

El equipo de las distintas realizaciones se encuentra conformado por los siguientes egresados y egresadas de la ENERC NEA: Leandro Vallejo, Juan Olmedo, Enrique Tor, Lara Florentin, Selvasol Pérez, Daiana Benítez, Lautaro Van Bredam, Anny Schelover, Ayelén Alvez, Carina Cóceres, Leticia Blazzisa, Oriel Romero, Luis Molina y Aitana Urrutia

El staff se completa con Horacio Olmedo O´higgins, Daniel Boncosky, Alejo Barberis, Juan Fernández, Carla Delgado, Diego Filip, Pablo Vacazur, Laura Insfrán, Martha Medina, Sebastián Silva, Sonia Silvero, todos formoseños a excepción del sonidista chaqueño David Chamorro.

Bajo la directiva de los coachs Tincho Iza, Graciela Galeano y Juan Olmedo, los actores y actrices que participaron de los distintos capítulos fueron Tomás Arredondo, Cecilia Ortiz, Alejandro Beck, Alejandro Richard, Horacio Balassi, Sergio Olazar, Alberto Alén, Fabian Villa y Florencia Genes (Inolvidable), Joselo Mak, Laura Saavedra y Teresa Fernández (Las Estaciones), Loana Silvera, Eduardo Torres, Marcelo Gleria, Joana Espinoza, Walter Ortiz, Sebastián Cácerez y Diego Vera (La maestra rural), Silvia Polo y Florencia Cirigliano (Nudos), Nuchi Galeano y Alejandro Flores (Cumpleaños), Carlos Leyes, Israel Costa, Pablo Bontá, Ana Gómez e Iván Smith (Cuentos de viejas).

Un grupo numeroso de extras también participaron principalmente de los capítulos “Inolvidable” y “La maestra rural”, destacándose la actuación de integrantes del Taller Universitario de Teatro y de estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 5 de la comunidad Pueblo de Dios.

La producción a cargo de CECAP estuvo encabezada por Alejandro Vallejo, Fabián Sinsig, Daniel Sánchez y Richard Aguilar.