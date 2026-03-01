La Policía aprehendió a un hombre que intentó quitarse la vida luego de amenazar a su expareja

• Efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa intervinieron al momento de la detención

Integrantes de la Policía provincial evitaron que un sujeto que amenazó a su expareja se quite la vida en el barrio Liborsi, de esta ciudad, que finalmente terminó a disposición de la Justicia provincial.

El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 6:00 horas, y el personal de la Comisaría Sexta acudió hasta un complejo de alquileres ubicado por la calle Catamarca y Juan José Silva.

Allí se entrevistaron con una mujer de 40 años, quien comentó que minutos antes ingresó a la casa su expareja en evidente estado de ebriedad y comenzó a amenazarla con un arma blanca.

Después se roció con alcohol y en la medida que exhibía un encendedor que tenía en sus manos, repetía que pretendía terminar con su vida.

En medio de esa tensa situación, el personal policial sacó del lugar a los menores de edad que estaban en el inmueble, ante lo cual el hombre se encerró.

Allí se solicitó la colaboración del negociador del Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa, que convenció al descontrolado sujeto a que deponga su actitud, que desista de la idea de atenta contra su propia vida y que se entregue de manera pacífica.

Luego de salir y quedar detenido, el personal de la Dirección Policía Científica documento el lugar del hecho.