Se realizó una intervención educativa ante un hecho de violencia escolar y difusión de imágenes

Desde la cartera educativa activaron los protocolos establecidos en la normativa vigente y solicitaron el acompañamiento del SETIC. Además, realizaron la denuncia correspondiente ante la fuerza policial por la difusión de imágenes de menores dentro del ámbito educativo.

El director de Educación Técnica, Pablo Barón Peña, se refirió a un episodio de violencia ocurrido el pasado 17 de marzo entre dos estudiantes de primer año del ciclo superior técnico de Maestro Mayor de Obras (4° año), durante el horario del primer recreo, en la EPET N°5 “2 de Abril” de la ciudad capital.

Según explicó, la institución educativa intervino de manera inmediata, activando los protocolos establecidos en la normativa vigente, enmarcados en la Resolución N° 0424/20 del Ministerio de Cultura y Educación.

“Se realizaron las actuaciones correspondientes, se citó a los tutores y se labraron las actas pertinentes para dejar constancia de lo sucedido”, indicó.

Barón Peña señaló que, además de las medidas formales, se trabajó con el grupo de estudiantes involucrados en torno a la responsabilidad compartida en los conflictos y la importancia de resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto mutuo.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la filmación del hecho dentro de la Institución y su posterior circulación. En ese sentido, el director explicó que se dialogó con los alumnos para identificar quiénes registraron las imágenes y por qué lo hicieron, promoviendo una instancia de reflexión sobre el uso responsable de las redes sociales y el respeto a la privacidad.

“Estamos atravesando tiempos complejos, donde la inmediatez de las redes sociales nos interpela diariamente. Es una preocupación constante y por eso desde todas las áreas del Ministerio de Educación se trabaja en el abordaje de estos conflictos”, afirmó.

Como parte de la intervención, la institución solicitó el acompañamiento del SETIC, que ya se encuentra trabajando en la situación tras un primer asesoramiento brindado al equipo directivo.

Asimismo, las autoridades escolares realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía por la divulgación de imágenes de menores sin autorización dentro del ámbito educativo, con el objetivo de resguardar sus derechos.

Finalmente, Barón Peña destacó que en todas las escuelas de la provincia se desarrollan acciones permanentes en el marco de los Acuerdos Escolares de Convivencia, orientadas a fortalecer vínculos basados en el respeto, la responsabilidad y el cuidado colectivo.

“Es fundamental el rol de los adultos como garantes de los derechos de los menores, tanto dentro de la institución como en la comunidad, especialmente ante situaciones que pueden implicar responsabilidades legales como la difusión de imágenes sin consentimiento”, concluyó.



