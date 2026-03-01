Este viernes inició la inscripción a las Becas Progresar Obligatorio

Se extenderá casi un mes, hasta el 24 de abril. El trámite se debe realizar a través de Mi Argentina, es personal y totalmente gratuito. Los aspirantes deberán superar una evaluación socioeconómica que determine que su grupo familiar no percibe más de salarios mínimos.

Este viernes 27 de marzo inició la convocatoria 2026 a las Becas Progresar Obligatorio que se extenderá hasta el próximo viernes 24 de abril, destinada a jóvenes de 16 a 24 años; y se debe tramitar a través de la aplicación Mi Argentina.

Para aplicar a la misma, los interesados deben ingresar a argentina.gob.ar/progresar, hacer click en la línea de beca y acceder a Mi Argentina. Allí, hay que actualizar los datos personales e ingresar un CBU o CVU a nombre del solicitante de la beca para la ejecución del pago.

Luego, tienen que completar la encuesta, cargar los datos académicos y enviar el formulario para finalizar la inscripción, con la opción de descargar el comprobante.

Al respecto, el profesor Hugo Araujo, coordinador de las Becas Progresar en Formosa, explicó que este beneficio alcanza a los estudiantes que están cursando niveles obligatorios como Primaria y Secundaria que tengan entre 16 y 24 años.

“Después de la inscripción, hay una evaluación socioeconómica, es decir que el ANSES va a hacer un cruce de datos, si es que el grupo familiar no supera los tres sueldos mínimos vital y móvil”, indicó.

En caso de cumplir con estos requerimientos la Beca será otorgada y los beneficiarios percibirán 35 mil pesos por mes a partir del siguiente mes que, estimó, será mayo.

“Lo que queremos recomendar a todos los alumnos que se van a inscribir en una beca es que se dirijan directamente a la institución, hablen con los directivos, con los profesores que les pueden ayudar, porque tuvimos muchos inconvenientes, más que nada el año pasado, porque se produce que el alumno debe ingresar a la página de Mi Argentina, es totalmente online y personal”, explicó.

Por ello, el funcionario recomendó que “no utilicen ningún intermediario” porque “algunos se abusan de estos jóvenes que están necesitados” y, por realizar el trámite, les quieren cobrar un monto siendo que el mismo es “totalmente gratuito”.

Por último, reiteró que, en caso de necesitar asesoramiento, “vayan a las instituciones, hablen con los directivos y profesores, que hay referentes de becas Progresar y les pueden dar una mano”.

“No vayan a cualquier lado porque es muy necesario que ellos tengan en cuenta que las claves y usuarios de Mi Argentina tengan guardadito siempre, porque siempre se van a utilizar”, cerró.



