“Más verdad y más justicia”: El gobernador Insfrán presidió el acto por el Día Nacional de la Memoria

“La lucha por los derechos humanos y los valores democráticos siguen vivos en nuestro pueblo y, por ello, reafirmamos el compromiso de construir un presente y un futuro con más verdad y más justicia”, subrayó el titular del Poder Ejecutivo Provincial al evocar la significativa fecha.

Este martes 24 de marzo, al cumplirse a 50 años del golpe cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983 en la Argentina, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto conmemorativo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas de la última dictadura, un régimen sangriento caracterizado por el terrorismo de Estado, 30 mil desapariciones forzadas, torturas, exilios y robo de bebés.

A la emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino asistieron también el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el intendente de la ciudad capital, Jorge Jofré; legisladores nacionales y provinciales, ministros del gabinete provincial, funcionarios, invitados especiales, entre otros.

En el inicio del acto, con los acordes de la Banda de Música de la Policía de la provincia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, tras lo cual se proyectó un audiovisual.

Seguidamente, en el descubrimiento de una placa recordatoria, el gobernador Insfrán estuvo acompañado por Graciela de la Rosa, Juan Eduardo Lenscak, José Saavedra, Carlos Sotelo, Nelly Daldovo, Teresa Fernández, Jorge Nielsen, Roque Giglio, Juan José y Nelly Bogarín, Víctor Giménez, Eleuteria Roa, Higinio Balderrama, así como familiares de Adriano Acosta, de Julio Andrés “Bocha” Pereira, entre otros.

“En Formosa resistimos”

Tras ello, hizo uso de la palabra el profesor Lenscak, referente local de los derechos humanos y víctima de la dictadura. “Hace 50 años, hicieron el trabajo sucio, del cual soy sobreviviente, para que hoy, en democracia, se profundicen a nivel nacional los postulados anunciados con muchísima claridad por José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura”, enfatizó al trazar un paralelismo con el actual Gobierno nacional: “La misma ideología, la misma agresividad contra los trabajadores, los discapacitados, los jubilados, los estudiantes, los docentes, hasta los científicos”, parangonó.

No obstante, puso de resalto que “en Formosa, afortunadamente, todavía resistimos”, destacando que “la educación, la salud y el trabajo son considerados derechos humanos”.

Además, subrayó que “el mercado todavía no asume la conducción del bien común”, realzando a la vez que “es la única provincia que juzgó y condenó al gobernador de facto y a la pata civil del Superior Tribunal de Justicia”.

Por todo ello, “somos un mal ejemplo para el centralismo porteño, para los fanáticos del mercado y del Estado ausente”, hizo notar. Debido a esto, “vivimos en un acoso permanente con medios hegemónicos demonizando nuestra experiencia provincial, con asfixia presupuestaria cargada de sadismo y hasta con pedidos de intervención traídos de los pelos, cuestionando la legitimidad de origen de la actual gestión provincial”.

Y sumó que “hay algo peor, que son funcionarios a los que les da lo mismo ser peronistas que negacionistas y reivindicadores de la dictadura”, nombrando aquí a “quienes ayer eran compañeros y saltaron esa línea ideológica en la Universidad (Nacional de Formosa), en el Concejo Deliberante y en alguna Municipalidad”, en alusión a la de Las Lomitas, donde el exintendente Atilio Basualdo y el actual jefe comunal, su hijo Pablo, ahora se encuentran alineados con La Libertad Avanza (LLA).

“Hay otros que todavía, en funciones, no tienen idea del dolor que significó ese pasado reciente y entienden la política como una carrera de cargos o como competencia de consecuencias, y lo que es peor, cómo aprovecharse de lo común para el ascenso personal”, fustigó.

A su vez, en el tramo final de su alocución, pidió tener en cuenta que “quienes nos gobiernan a nivel nacional, conducidos por el Pentágono y las corporaciones genocidas multinacionales, no tienen límites éticos”.

“Ojalá que tanta experiencia acumulada en el dolor y la esperanza, y tantos derechos recuperados en este medio siglo de Formosa, sirvan para que resistamos este crudo invierno político y económico que volvemos a padecer –ansió-. Y también para que despierten de la siesta formoseña algunos compañeros que hacen la plancha como si no pasara nada”.

“No nos van a borrar la memoria”

Por su parte, al dirigirse a los presentes, la joven Maitena Vicente Hurt, referente estudiantil de la EPET 1, afirmó que “a 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, vengo en representación de una generación a decir que con nuestra militancia, nuestro compromiso y nuestra lucha, seguiremos secando las lágrimas de quienes aún sufren en silencio y honraremos la memoria de quienes ya no están”.

Contó que “soy estudiante de un colegio técnico y cuando se habla de lo que pasó en 1976, muchos compañeros y compañeras dicen de que esto no va a volver a suceder. Y yo me pregunto, ¿nunca más volverá a suceder?”.

“¿Cuántas veces pensamos que nunca más se iba a desfinanciar la educación, especialmente la educación técnica? –indagó-. ¿Cuántas veces pensamos que nunca más se iban a perder los derechos laborales? ¿Cuántas veces más pensamos que nunca más el ajuste no lo pagarían nuestros abuelos? ¿Cuántas veces dijimos nunca más y sin embargo sucedió?”, correlacionado ello con la presente gestión libertaria y sus medidas de ajuste y desfinanciamiento que sumieron al país en una profunda crisis.

En esa línea, reprobó tajante a “quienes niegan lo que pasó, buscando excusas, justificaciones y teorías que no existen. Niegan el dolor de una madre que aún busca a sus hijos. Niegan la tortura, las desapariciones y los asesinatos”, dejando en claro que “no fue una guerra, no fueron excesos; fue terrorismo de Estado. Y no nos van a borrar la memoria”.

“Vivimos el infierno en los centros clandestinos”

La última oradora fue la diputada nacional justicialista Graciela de la Rosa, quien testimonió que “vivimos el infierno en la tierra en los centros clandestinos de la dictadura militar y no pudieron nunca con los compañeros, porque aún aquellos que torturados y en sangre fueron a ser fusilados en Margarita Belén, fueron cantando la marcha peronista”.

“Si pasamos por todo eso, cómo hoy, con este Modelo Formoseño y con la conducción de nuestro querido gobernador, el doctor Insfrán, no vamos a tener la fuerza suficiente para vencer a este Gobierno nacional que tiene las mismas políticas económicas y que son negadores de la dictadura militar a rajatabla”, reafirmó contundente.

En ese sentido, aseguró que “tenemos la fuerza y lo vamos a hacer por todos los compañeros torturados, despedazados en vida, y por nuestras madres, por esas mujeres formoseñas que no se quedaron un solo momento y nos acompañaron”.

Para concluir, evocó el discurso que brindara el gobernador Insfrán el pasado 1º de marzo en la Legislatura Provincial en el inicio de las sesiones ordinarias. “Al final, usted dice: ‘aquí, en Formosa, plantamos la bandera celeste y blanca, la de Belgrano, nuestra bandera’. Y esa es la bandera que va a flamear siempre en una Patria justa, libre y soberana que nos merecemos todos los formoseños y los argentinos”, culminó.

En el final, el Ensamble Cultural Formosa interpretó dos temas musicales, “Como la cigarra”, de María Elena Walsh, y “Todavía cantamos”, de León Gieco y Víctor Heredia, con las voces de Marisol Otazo y Analuz Blanco; en arpas, Bruno Sánchez y Arami Monges; en guitarra, Rodrigo Vera; en violín, Daniel Rojas; y en bandoneón, Mario Vega.







