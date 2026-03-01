La Doctora Viviana Taboada fue reelecta por sus pares al frente del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial

La Doctora María L. Viviana Taboada, asumió por un nuevo período la Presidencia del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Formosa. Fue durante la asamblea de socios concretada este jueves 26 con la aprobación por unanimidad de la lista que encabezó la mencionada letrada.

El proceso eleccionario fue realizado conforme a lo establecido en su estatuto.En ese marco, Taboada, quien además se desempeña como jueza de la Cámara Primera en lo Criminal, detalló que se presentó una única lista, denominada “Unidad”, la cual fue proclamada como la única participante del proceso electoral.

En el padrón electoral se encontraban habilitados 110 magistrados asociados, quienes habían prestado juramento ante la Constitución Provincial.

Una vez presentada la lista, se procederá a avanzar con todos los trámites y requisitos formales ante el área de Personería Jurídica para su correspondiente aprobación.

“Como Colegio de la Magistratura y la Función Judicial representamos a todos los Magistrados de la Provincia de Formosa que se encuentran asociados y respondemos permanentemente a sus consultas e inquietudes”, expresó la Doctora Taboada.

Además, destacó que la institución es miembro de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), lo que permite a sus asociados acceder a capacitaciones de alcance nacional e internacional, becas de estudio, participación en congresos y todas las actividades relacionadas con el perfeccionamiento y ejercicio de la Magistratura tanto dentro como fuera de la Provincia.

Nuevas autoridades:

Lista “Unidad”

Presidenta: Doctora María L. Viviana Taboada

Vicepresidenta: Doctora Laura N. Romero

Vocales titulares:

Doctor Horacio R. Roglan Aguayo

Doctora Gladis Zunilda Gaona

Doctor Víctor R. Portales

Doctor Sergio Cañete

Doctora Natalia Tafetani

Vocales suplentes:

Doctora Mariela Isabel Portales

Doctora Gabriela Plazas