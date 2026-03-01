Magistrados del NEA advierten dificultades en el financiamiento del fuero del Narcomenudeo

Es porque Nación no hace los aportes que establece la ley de desfederalización del tráfico de drogas al menudeo.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Guillermo Horacio Alucín participó este jueves en la ciudad de Resistencia de un encuentro de magistrados y funcionarios de la región, en cuyo marco se analizó el funcionamiento del fuero del narcomenudeo en el NEA, poniendo el foco en la necesidad de que la Nación cumpla con el financiamiento previsto en la ley para poder sostener la lucha contra el microtráfico a escala provincial.

El doctor Alucín recordó que el artículo 5 de la ley 26052 establece un sistema de transferencias de fondos por parte de Nación a las jurisdicciones provinciales que se adhirieron a la desferalización del narcomenudeo, como es el caso de Formosa, con el objeto de garantizar la ejecución de la referida legislación.

“Sin embargo -reveló el magistrado- hay una realidad general para todo el NEA respecto a las dificultades y falta de recursos en la implementación práctica de la ley y, en nuestra provincia por ejemplo, todos los gastos que implique el funcionamiento del fuero del Narcocrimen están siendo solventados, exclusivamente, por fondos del Tesoro Provincial”, aseveró.

Al mismo tiempo, felicitó por la realización de este tipo de encuentros porque constituyen un espacio de debate e intercambio clave para el fortalecimiento de la lucha contra el narcomenudeo en la región.

La jornada

Autoridades judiciales y de seguridad de Corrientes, Chaco y Formosa participaron este jueves por la mañana del Encuentro NEA del fuero de narcomenudeo realizado en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco donde analizaron la implementación de este sistema en la región y coincidieron en un reclamo central: la falta de financiamiento por parte del Estado nacional para sostener las estructuras provinciales creadas para combatir el narcotráfico a pequeña escala.

Al hablar en la jornada, el doctor Alucín habló de la experiencia de Formosa de más de diez años en este fuero, los resultados alcanzados y todo lo que se logró desde la sanción en el año 2015 de la ley provincial 1627 que adhirió a las ley nacional 23737, luego modificada parcialmente por la ley 26052, pero expresó su preocupación por el incumplimiento por parte de Nación a la hora de transferir los fondos -que la misma ley prevé- para que las jurisdicciones provinciales puedan investigar y juzgar el tráfico de drogas en menor escala.

También valoró la presencia de autoridades judiciales de la región NEA y la formación de espacios de intercambio regional para fortalecer la respuesta institucional frente a este fenómeno delictivo. En ese marco, subrayó que la experiencia de Formosa se desarrolló con un obstáculo persistente: la falta de recursos comprometidos por el Gobierno nacional.

En tal sentido, recordó que cuando las provincias asumieron parte de estas competencias se estableció por ley un sistema de transferencias presupuestarias para financiar el funcionamiento de juzgados, fiscalías, fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios vinculados a la persecución del narcomenudeo. Sin embargo, “esos fondos nunca se materializaron”, insistió.

Durante el desarrollo del encuentro el tema presupuestario fue uno de los ejes centrales, coincidiéndose en que el sostenimiento del sistema depende, en gran medida, del esfuerzo de las provincias.

La apertura de la actividad contó con la participación del presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Néstor Enrique Varela, junto a sus pares Iride Isabel María Grillo, Víctor Emilio del Río y Emilia María Valle. También participaron los jueces del STJ de Corrientes, Alejandro Chain y Eduardo Panseri, y de Formosa, Guillermo Horacio Alucin.

Asimismo, estuvo presente el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich y el procurador adjunto, Hugo Miguel Fonteina. Además de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales de distintas jurisdicciones, quienes cumplen un rol central en la aplicación de la Ley de Narcomenudeo.

Durante la apertura Varela destacó la importancia de este espacio de capacitación e intercambio en torno al fuero contra el narcotráfico provincial, vigente en Chaco desde 2015 y recientemente incorporado en Corrientes.

Señaló que se trata de un ámbito con características y desafíos específicos, y valoró la participación de magistrados, funcionarios y especialistas de la región, al tiempo que remarcó la necesidad de fortalecer su funcionamiento pese a las limitaciones vinculadas al financiamiento nacional previsto para su implementación.

En tanto que del Río, destacó que la iniciativa de este taller surgió a partir de un intercambio con autoridades de Corrientes y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las provincias del NEA. En ese sentido, valoró la articulación sostenida entre los poderes judiciales de Chaco, Corrientes y Formosa, así como el acompañamiento de los ministerios de Justicia y de Seguridad, que permitió avanzar en la búsqueda de respuestas coordinadas frente a la problemática del narcomenudeo.

Al mismo tiempo, subrayó que el abordaje del fuero requiere no sólo mejorar la eficacia y la calidad de las investigaciones, sino también atender las consecuencias sociales que este fenómeno genera. Recordó que en Chaco se avanzó en la implementación de fiscalías especializadas -dos en Resistencia y una en Presidencia Roque Sáenz Peña- junto con sus respectivas defensorías y juzgados de garantías.

Y advirtió sobre las dificultades estructurales que enfrentan las provincias, especialmente en relación con la falta de recursos previstos por la normativa nacional para la implementación del sistema, lo que impacta, entre otros aspectos, en la disponibilidad de herramientas claves como los laboratorios para el análisis de sustancias.

A su turno, Matkovich destacó el funcionamiento del fuero contra el narcotráfico en Chaco y valoró el trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, lo que -afirmó- permitió obtener resultados positivos en la lucha contra el delito. Subrayó la importancia de la rapidez en las investigaciones y en la autorización de medidas judiciales, como los allanamientos, y señaló que este abordaje coordinado ha contribuido a incrementar los secuestros de droga en la provincia. Asimismo, expresó su expectativa de que la experiencia chaqueña resulte útil para otras jurisdicciones de la región.

Finalmente, Panseri destacó el valor de la experiencia chaqueña en la implementación del sistema y señaló que su provincia atraviesa una etapa inicial, con un esquema propio que no contempla la creación de un fuero específico. En ese marco, coincidió en remarcar la importancia de estos espacios para intercambiar conocimientos y aprender de otras jurisdicciones, con una mirada federal. Asimismo, advirtió que existen desafíos comunes, como las limitaciones presupuestarias, y reafirmó la necesidad de un trabajo conjunto y comprometido para enfrentar la problemática del narcotráfico.

En la misma línea, Alucin valoró estas instancias de capacitación e intercambio entre los poderes judiciales de la región, y destacó que Formosa cuenta con casi una década de labor ininterrumpida en la investigación y lucha contra este flagelo social, lo que permite aportar experiencia y aprendizajes al trabajo conjunto.

Disertaciones

Durante la mañana se desarrollaron exposiciones centradas en la presentación del fuero y el marco normativo vigente -incluyendo las leyes nacionales 23.737 y 26.052, y la ley provincial 2304-N-, así como en los conflictos de competencia entre la justicia federal y provincial y los criterios para distinguir el narcomenudeo del tráfico a mayor escala. También se abordó el rol del juez de garantías frente a medidas intrusivas, como allanamientos e intervenciones telefónicas.

Asimismo, se expusieron protocolos y aspectos prácticos vinculados a la investigación, como la solicitud y ejecución de órdenes de allanamiento, el tratamiento de hallazgos y el rol de los testigos.

Por la tarde, las disertaciones se enfocaron en los estándares probatorios en causas de narcomenudeo, analizando la relevancia jurídica de la cantidad de sustancia secuestrada y otros elementos como dinero, balanzas, fraccionamiento, comunicaciones y tareas de vigilancia.

También se abordaron los delitos desfederalizados, las figuras de tenencia simple y tenencia con fines de comercialización, y la incorporación de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ámbito provincial.

La actividad busca promover el intercambio de experiencias, criterios de actuación y buenas prácticas entre operadores judiciales, con el objetivo de optimizar la implementación del fuero especializado y fortalecer las políticas públicas en materia de persecución del narcotráfico a nivel provincial.

Las actividades continuarán esta mañana en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), donde se realizará una visita institucional y se profundizará el abordaje práctico y técnico de la temática.























