Fundación Banco Formosa y el Ministerio de Educación impulsan un programa conjunto de educación financiera en escuelas

El objetivo es aportar contenidos, herramientas pedagógicas y formación específica con la cartera educativa como actor de implementación en los espacios áulicos.

Este jueves 26 de marzo, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa y la Fundación Banco Formosa firmaron un Convenio Marco de Colaboración para desarrollar un programa integral de educación financiera destinado a docentes y estudiantes del nivel secundario.

El acuerdo fue suscripto por el ingeniero Daniel Arturo Higa, en representación de la Fundación; y por el ingeniero Julio René Aráoz, ministro de Cultura y Educación de la provincia.

La iniciativa consolida una alianza estratégica entre el ámbito educativo y el sector institucional, con el objetivo de fortalecer capacidades clave para la vida cotidiana, vinculadas al uso responsable del dinero, el consumo y la interacción en entornos digitales.

En este marco, la Fundación, a través de su programa “Mi Banco Fácil”, aportará contenidos, herramientas pedagógicas y formación específica, mientras que el Ministerio facilitará la implementación en las escuelas y promoverá la participación de la comunidad educativa.

El programa pone especial énfasis en la educación como herramienta de prevención, promoviendo el pensamiento crítico, la autonomía financiera y la detección temprana de conductas de riesgo, incluyendo la ludopatía digital.

La iniciativa contempla instancias de formación docente, talleres presenciales, cursos virtuales y materiales didácticos que permitirán llevar estos contenidos al aula, posicionando a la escuela como un espacio clave para acompañar a los jóvenes frente a los desafíos del mundo digital.



