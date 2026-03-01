La Justicia Federal ratificó la autonomía de Formosa y rechazó intervenir en un amparo por supuesto “adoctrinamiento” en las escuelas

La fiscal de Estado de la provincia destacó el precedente que sienta este fallo al respetar la autonomía provincial y el sistema federal.

En una resolución de suma trascendencia institucional, la Justicia Federal se declaró incompetente ante un recurso de amparo donde los demandantes alegaron un supuesto “adoctrinamiento político” en las escuelas de la Formosa. La denuncia había sido presentada por la exdiputada Gabriela Neme con el patrocinio de un abogado mendocino.

Al respecto, la fiscal de Estado de la provincia de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, en declaraciones a las que accedió esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), explicó que lo que se conoció en la jornada de este jueves 26 “es la cuestión de competencia sobre este fallo y es muy importante”.

Puntualizó que “quienes demandaron, cuando recurrieron al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, dijeron que lo hacían porque ‘no confiaban en la Justicia provincial, que se habían violado toda una serie de normas constitucionales, tratados internacionales’ y que acudían allí porque la materia era competencia de ellos”.

Ante esto, Zabala subrayó que “el fallo difundido este jueves es muy importante por el precedente que sienta cuando habla de las autonomías provinciales y qué se debe hacer en un sistema federal de Gobierno cuando se plantean estas cosas”.

En este sentido, indicó que en el documento, el fiscal, cuyo criterio fue seguido en su totalidad por el juez, determinó que “la materia en discusión no es de competencia federal”, destacando que fueron tan contundentes en el documento al afirmar que “debe respetarse el sistema federal de Estado y las autonomías provinciales, exigiendo que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre el derecho público local”.

Sobre esto, la Fiscal de Estado enfatizó en que “esto es muy importante, porque vivimos en un sistema federal de Gobierno y quienes pretenden tomar la representación política en cualquiera de los estamentos de Gobierno, lo primero que deben respetar es la autonomía provincial y este sistema”.

Y resaltó que “si se van a otros fueros, haciendo una especie de ‘fórum shopping’, a ver cuál conviene más o dónde creen que les va a ir mejor, están tirando por tierra lo que nos ha constituido como Nación”.

Entonces, reiteró que “esto sienta un precedente porque muchas veces se ha visto vulnerado y nosotros, desde la Fiscalía, en muchísimas presentaciones, hemos siempre defendido a rajatabla la autonomía provincial, el sistema federal del Estado y que sean juzgados por sus jueces naturales las causas, porque eso es lo que corresponde”.

De este modo, sostuvo que el fallo deja en claro que existen los canales institucionales correspondientes; “si una parte no está conforme con lo que resuelve un juez provincial, tiene a su disposición las Cámaras, el Superior Tribunal de Justicia y, eventualmente, la vía del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expuso.

Finalmente, Zabala comentó que “el juez fue taxativo al declarar que su resolución sobre la competencia es inapelable”, y señaló que “esto ni debía haber sido motivo de discusión, porque es lo que corresponde, porque así nos constituimos como Nación, ya que somos parte de un sistema federal”.



