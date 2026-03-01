Participación ciudadana fortalece la labor policial

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Efectivos de la Subcomisaría Namqom recuperaron un rollo de cable de media tensión de 50 metros y trabajan para poner a disposición de la Justicia a los dos implicados, que están plenamente identificados.

El caso se registró en la mañana del miércoles último, cuando solicitaron presencia policial en la manzana 11 del barrio Namqom.

De inmediato, los uniformados fueron hasta el lugar y entrevistaron al damnificado del ilícito.

En el lugar, se labraron las actuaciones procesales y se implementó el trabajo de investigación por diferentes sectores, donde fue fundamental la participación ciudadana para identificar a los presuntos autores, uno de los cuales es menor de edad.

Minutos más tarde, se ubicó la casa de un familiar de los imputados, quien hizo entrega de manera voluntaria del rollo de cable y aseguró desconocer su procedencia ilegal.

Como ocurre en este tipo de casos, se labraron las actuaciones procesales, se trasladó el objeto hasta la dependencia policial y el damnificado lo reconoció como de su propiedad.

El despliegue policial continúa a fin de poner a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional a los implicados en el ilícito.