Clorinda: Esclarecieron dos casos de robo y recuperaron objetos

• Se detuvo al responsable de los ilícitos en el barrio San Cayetano

Integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo Zona Dos detuvieron a un sujeto tras un raid delictivo en la ciudad de Clorinda y recuperaron cámaras de seguridad, una tablet y un motor elevador de agua.

La intervención policial se concretó en la madrugada del martes último, cuando los uniformados realizaban tareas preventivas en barrios de la segunda ciudad.

Durante ese trabajo de campo, aprehendieron a un sujeto en la calle Rivadavia y Buenos Aires con varios objetos presumiblemente mal habidos.

En presencia de testigos, los efectivos de la Delegación de Policía Científica documentaron la intervención, en la que se secuestraron un motor de agua de ½ Hp, dos cámaras de seguridad, tarjetas de memoria y una tablet marca BGH.

Luego dos mujeres del barrio San Cayetano denunciaron en la dependencia la sustracción de los elementos que los uniformados recuperaron.

En consecuencia, se iniciaron dos causas judiciales por robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

A todo esto, el detenido fue notificado de su situación legal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.