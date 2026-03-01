Nutrifor continúa dotando de productos a los distintos programas provinciales

La empresa prepara una nueva entrega de alimentos para la zona oeste del territorio formoseño.

El doctor Guillermo Escobar, integrante del Directorio de la planta de alimentos Nutrifor, se refirió a las entregas de productos que se realizaron en estos últimos meses y los que se distribuirán próximamente.

Esta planta provee de alimentos a los variados programas provinciales que tienen convenios con Ministerios como la Comunidad y Cultura y Educación.

“En los meses de enero y febrero, la distribución de alimentos se centró en los programas del Ministerio de la Comunidad”, informó y agregó que ahora “se está trabajando fuertemente” en las partidas para las escuelas.

En ese sentido, estimó que en unos 15 días se concretarían las entregas en la zona del oeste provincial, con el propósito de “concretar la totalidad del recorrido en dos o tres meses”, comentó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y anticipó que avanzan las tareas organizativas para continuar programando nuevas entregas en otras zonas del territorio.

“Proseguiremos trabajando con el MCyE, a través de las distintas Delegaciones Zonales, que son las encargadas de solicitar la cantidad que necesitan, de acuerdo con la demanda que tengan”, cerró.



