El Hospital de Fortín Lugones llevó adelante una nueva ronda de servicios de salud en colonias cercanas





Atenciones, entrega de medicamentos, vacunación y colocación de implantes subdérmicos fueron algunas de las prestaciones brindadas.

En el marco de la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) que el Gobierno de Formosa implementa en todo el territorio, este jueves 19 de marzo, el equipo del Hospital de Fortín Lugones concretó un nuevo operativo de atenciones y otros servicios sanitarios, en las colonias El Retiro y Chico Daguaan, donde residen familias originarias Pilagá.

En ambos lugares, médicos, odontólogos, obstetras, enfermeros y vacunadores, brindaron atenciones y controles para niños, adultos y embarazadas; como también la aplicación de vacunas y la entrega de medicamentos recetados.

Abarcó exámenes pediátricos, con los controles de rutina que permiten detectar factores de riesgo y distintas patologías que pueden presentarse en edades tempranas. También se atendieron consultas de los pequeños que presentaban síntomas de enfermedades prevalentes y estacionales.

Además, se hicieron chequeos destinados a los adultos, reforzando los destinados a los pacientes con diagnóstico de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares y otras que requieren un seguimiento más pormenorizado.

Para ello, se realizó la medición de signos vitales, peso, tensión arterial, nivel de glucemia, más otros exámenes específicos, de acuerdo a las condiciones de salud de cada paciente. También, se programaron turnos para interconsultas y estudios complementarios en el hospital.

Asimismo, desde el Servicio de Obstetricia, se hizo el control prenatal de rutina a las embarazadas a fin de corroborar el crecimiento uterino, latidos fetales y otros que son parte de las atenciones que el Gobierno provincial ofrece de manera gratuita, a las gestantes que viven en todos los puntos de la provincia.

También, se brindaron consejos sobre salud sexual y reproductiva, acompañados por la entrega gratuita de los métodos anticonceptivos que están disponibles desde el sistema público de salud.

Respecto de eso, la directora del hospital de Fortín Lugones, la doctora Rosana Cabana, comentó que dentro de la amplia oferta de métodos anticonceptivos “se recordó las ventajas del implante subdérmico y se hizo la colocación gratuita de los mismos, a las mujeres que eligieron esta opción para llevar a cabo una planificación familiar y una procreación responsable”.

Como parte del trabajo programado, también se examinó el estado de la salud bucal de los pacientes de distintas edades y se programaron los turnos para atenciones a los pacientes que requerían de algún tratamiento odontológico.

Campaña de Vacunación Antigripal 2026

Tanto en la colonia El Retiro como en Chico Daguaan, el equipo de vacunadores se centró en la aplicación de la vacuna antigripal a los grupos de riesgo que actualmente están habilitados para recibir la dosis anual 2026: niñas y niños, desde los seis meses a los dos años; adultos mayores de 65 años en adelante; embarazadas y puérperas; y el personal de salud.

Servicios domiciliarios

Para complementar el operativo sanitario, el equipo de salud a cargo de este accionar “recorrió las casas de los pacientes que, por distintos motivos, no podían trasladarse desde sus domicilios y requerían atención médica, vacunación o algunos de los servicios que fueron dispuestos en esta oportunidad”, informó la doctora Cabana al concluir.











