Anularon dos centros de distribución de drogas en los barrios Stella Maris y Eva Perón

• El trabajo coordinado con la comunidad fue vital para el procedimiento

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas secuestraron 65 bolsas termoselladas conteniendo más de 64 kilos de cogollos de marihuana, una suma importante de dinero, celular, balanza de precisión, bolsas rasgadas utilizadas para el almacenamiento de la droga, una motocicleta y detuvieron a un hombre de 26 años, durante dos allanamientos, en los barrios Stella Maris y Eva Perón, de esta ciudad.

Los policías antinarcóticos tomaron conocimiento sobre la existencia de un hombre mayor de edad, que se dedicaba a la presunta venta de estupefacientes, a distintos puntos de la ciudad.

Gracias a la participación ciudadana, entrevistas de vecinos y el trabajo investigativo realizado, se estableció la efectividad de dicha actividad ilícita, que se desarrollaban en dos viviendas, ubicadas en la manzana F del barrio Stella Maris y manzana 26 del barrio Eva Perón.

Todos los elementos de pruebas fueron puestas a disposición del Juez, quien otorgó una orden de requisa para los inmuebles.

Los mandatos judiciales se concretaron cerca de las 17:00 horas de este jueves, con la presencia del Dr. José Luis Molina, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional de Lucha contra el Narcocrimen, junto al Secretario Dr. Carlos Aristides Romero.

Además, se contó con la colaboración del Grupo de Intervención Especial (GIE) y del Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa (GEOPF), quienes realizaron la cobertura de seguridad externa.

Durante los allanamientos, detuvieron al responsable de la actividad y secuestraron una motocicleta Honda Tornado de 250 cilindradas, 65 paquetes con cogollos de marihuana, dinero, celular, balanza de precisión, elementos de almacenamientos, entre otros objetos de interés a la causa.

Detenido y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.



