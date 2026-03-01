Nacif recorrió comunidades afectadas por el cambio de curso del río Bermejo y reforzó la asistencia a productores

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, realizó un amplio recorrido por distintas comunidades afectadas por la situación del río Bermejo, con el objetivo de relevar de manera directa el estado de las familias.

Durante la jornada, visitó el paraje El Porongal, en la vivienda de la familia Perachi González, donde se observó el cambio de curso del río Bermejo, que actualmente corre por el bañado, ubicándose a tan solo 50 metros de la casa de Zulma Perachi.

En ese contexto, el jefe comunal dispuso el traslado de una lancha para que los productores puedan ingresar a los islotes y retirar sus animales, brindando una respuesta concreta ante esta situación que afecta directamente a las familias de la zona.

Asimismo, se brindó asistencia directa a las familias afectadas y se avanzó en un relevamiento integral en cada una de las comunidades, trabajo que permitirá anticiparnos y estar mejor preparados frente a los desafíos que se vienen.

Nacif detalló que siempre se trabaja junto al Gobierno de la Provincia de Formosa, coordinando acciones para fortalecer la ayuda a cada comunidad.

Estas acciones se desarrollan de manera articulada junto a la referente territorial del PAIPPA, María Cruz, fortaleciendo el trabajo conjunto y la presencia del Estado en el territorio.

El recorrido incluyó las comunidades de Mistolar, La Maravilla, Bolsa Palomo, Bolsa Chica, Ensenada, Santa Rita, Pozo La Piedra, Chañaral, La Corzuela, Fortín Belgrano y Casa Quemada, donde se dialogó con los vecinos.

Se conversó con las familias Saravia, Córdoba, Perachi, entre otras.

“Seguimos recorriendo y relevando la situación de nuestros compueblanos, acompañando a cada familia y actuando con responsabilidad ante una realidad que nos exige estar presentes”, sostuvo Nacif.

Finalmente, el intendente reafirmó el compromiso del Municipio de continuar trabajando de manera coordinada para dar respuestas concretas y sostener el acompañamiento a cada comunidad afectada.



