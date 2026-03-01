Colonia La Unión: Hallaron sin vida a un hombre en medio del operativo de búsqueda

El cuerpo fue encontrado en un estero tras varias horas de rastrillaje

Efectivos de la Delegación Loma Monte Lindo encontraron sin vida a Nicasio Oviedo, que era intensamente buscado tras su desaparición en inmediaciones de la Colonia La Unión.

El hecho ocurrió el viernes último, alrededor de las 13:40 horas, cuando un hombre denunció que su tío salió en la tarde del jueves desde su vivienda montado a caballo y después no se supo nada más de él.

De manera inmediata, personal policial de la Delegación UEAR Loma Monte Lindo se trasladó hasta la zona rural e inició un amplio operativo de búsqueda.

Durante los primeros recorridos, familiares del desaparecido hallaron el caballo ensillado en un sector del campo, sin rastros del jinete, lo que intensificó las tareas de rastrillaje.

Posteriormente, cerca de las 17:45 horas del viernes, tras un exhaustivo despliegue en áreas de difícil acceso, los efectivos localizaron el cuerpo sin vida del hombre en una zona de estero.

El caso se informó a las autoridades judiciales, quienes dispusieron la intervención del personal de Policía Científica para la documentación del lugar del hallazgo.

Una vez finalizadas las tareas periciales, se sacó el cuerpo del agua, con la colaboración de Bomberos.

La causa de la muerte fue por un “Paro cardiorrespiratorio”; mientras que luego de la autopsia se entregó el cuerpo a los familiares para las exequias.