El aumento de la energía mayorista sumado al recorte de subsidios explican los incrementos en las tarifas eléctricas

Gialluca señaló que, la electricidad no es un consumo opcional, es un servicio esencial para la vida cotidiana, por eso, los datos sobre su costo, “debería darse con información clara, completa y no como lo viene haciendo la Oficina del Presidente de la Nación”, ya que, el incremento de los costos en las facturas en todo el país, no responden a una sola causa y la estructura de las tarifas, depende en un 80% de los valores de generación y transporte, determinados por Nación y el 20% restante corresponde a los cuadros tarifarios que fijan los costos de distribución del servicio que, si son establecidos por las provincias y de allí surge entonces, el Valor Final que terminan pagando los usuarios

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se rechazó por infundadas y temerarias las afirmaciones de la -Oficina del Presidente de la Nación-, desde donde se afirmó que la suba de tarifas de energía eléctrica depende de las provincias. La misma añadió que, "la energía cuesta lo mismo en todo el país" y que "lo que encarece las facturas en cada jurisdicción es el Valor Agregado de Distribución y los impuestos locales, ambos definidos por cada provincia". El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, como no se conoce públicamente quien está al frente de esta Oficina de Nación, lo que sí podemos afirmar que, se trata de alguien que está, mal informando a los usuarios o elige mentirles. La única verdad es que, el costo de la energía eléctrica lo determina nación y únicamente la distribución queda a cargo de las provincias y en el caso de Formosa, en las facturas, no existe ningún tributo provincial y menos aún tasas municipales, salvo el IVA que lo recauda también nación. Por ello, la composición del precio de la tarifa eléctrica en argentina se divide en tres sectores, Generación, Transporte y Distribución, los dos primeros los fija exclusivamente la Secretaria de Energía de Nación y las distribuidoras provinciales establecen el valor de distribución o VAD. Lo que oculta o distorsiona el Gobierno Nacional es que, actualmente los usuarios cubren el costo real de la energía en un porcentaje del 72%, mientras que el Estado financia solo el 28% restante, trasladando el ajuste directamente a los hogares. Este dato no es ficticio, está respaldado por un reciente informe técnico de la UBA y el Conicet, donde se señala la fuerte caída de los subsidios energéticos en términos reales durante enero y febrero del 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, explicado principalmente por el diferimiento de pagos a Cammesa, siendo, además que, en el caso de la energía eléctrica, el costo de la producción se encuentra dolarizado. De esta manera, con un Estado Nacional decidido a alcanzar el equilibrio fiscal a cualquier precio, el traslado de los costos de producción a las facturas finales que pagan los usuarios son la herramienta principal, que coloca a los hogares en una situación de vulnerabilidad ante la pérdida de poder adquisitivo frente a las tarifas. Gialluca aclaró que, desde el mes de enero del corriente año, se modificó el sistema de subsidios que pasó de la segmentación energética en los Niveles 1, 2 y 3, a los -Subsidios Focalizados- que divide a los usuarios en dos categorías, Con Subsidios y Sin Subsidios, este nuevo régimen significa, aumento de usuarios perjudicados por menos Kw/h subsidiados mensualmente y con fuerte incrementos en el valor del kw/h, sumado a los meses donde más impacta el valor de las facturas a los formoseños y usuarios del Norte Argentino, por las elevadas temperaturas, que les originan mayores consumos necesarios para poder vivir dignamente. Según el último cuadro tarifario para el mes de febrero de 2026, en las franjas de consumo que se considera la más aplicada por la época del año que va de 700 a 1400 kw/h, el precio del kw/h es para los usuarios sin subsidio $180,18 y para los usuarios con subsidios es de $86,20. La situación se ve agravada, toda vez que, las lecturas del mes de marzo no van a tener el beneficio del subsidio de Zonas Muy Cálidas de 550 kw/h por mes y la cobertura solo será de 150 kw/h, salvo que la Secretaria de Energía de Nación haga lugar al pedido de las Distribuidoras del NEA para que el beneficio se extienda al mes antes citado y de esta forma, impedir que los usuarios reciban facturas impagables. Diferente es la situación para aquellos usuarios que siempre pagaron tarifa plena, donde en este caso, los incrementos se dan por mes conforme al IPC, en tanto, la gran diferencia, se encuentra en la mayoría y miles de hogares que mantienen subsidios, pero bajo un sistema diferente, donde el Gobierno Nacional, únicamente les bonifica 150 kw/h por mes, lo que no significa económicamente nada, frente a los consumos superiores a los 800 kw/h mes o más que posee cada uno de estos y donde los mismos, ingresan a pagar tarifa plena de la energía eléctrica.



