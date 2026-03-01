Los controles del Programa Provincial de Libretas de Salud Escolar ya se encuentran activos en todo el territorio

Los controles del Programa Provincial de Libretas de Salud Escolar están destinados a niñas y niños que asisten a los jardines de infantes y escuelas primarias, con el objetivo de conocer su estado de salud, asentar los datos pertinentes y, en los casos necesarios, brindarles la atención y el tratamiento oportunos para resolver de manera temprana los problemas que puedan detectarse.

A pocos días de la apertura del ciclo lectivo 2026, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), hospitales y centros de salud, puso en marcha las actividades del Programa Provincial de Libretas de Salud Escolar en las instituciones educativas de Nivel Inicial y Primario.

En ese marco, el lunes 9 de marzo, el centro de salud del barrio Guadalupe, realizó una jornada de exhaustivos controles a 51 escolares que concurren al 3er grado, tanto del turno mañana como del turno tarde, de la EPEP N°398 “Padre Benito López”.

La actividad estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario, integrado por médicos, odontólogos, licenciados en enfermería y licenciados en trabajo social, que concretaron variados exámenes a los pequeños, tales como: revisión médica completa; medición de la tensión arterial, signos vitales y controles antropométricos; chequeo de la agudeza auditiva visual; control del estado bucodental y la aplicación de las vacunas de Calendario.

Respecto a ello, la directora del efector sanitario, la odontóloga Valeria Venica, destacó “otro año más que el Gobierno provincial está comprometido con el cuidado de la salud de los niños por medio de la implementación de la Libreta de Salud Escolar”.

“Desde este centro es la primera actividad de Libretas de Salud que hacemos este año, dando así cumplimiento al cronograma trazado. Fueron examinados más de 50 niños, algo que nos da mucha satisfacción porque cada uno de ellos recibió los controles correspondientes”, manifestó.

Además, este martes 10 de marzo, el mismo accionar fue replicado por un equipo del centro de salud La Pilar, en el JIN N°6 “Armando de Vita y Lacerra”, ubicado en el barrio Obrero de la ciudad de Formosa.

“La Libreta de Salud Escolar es un documento muy la importante que está incluido en la Ley Provincial 1386 y el Plan Integral de Sanidad Escolar Formoseña”, valoró la directora de dicho nosocomio, la doctora Laura Martínez.

Agregó que “es el único documento de salud escolar para todos los establecimientos educativos de la provincia, en donde se asientan todos los antecedentes del niño, incluyendo los del embarazo, su nacimiento y también los antecedentes familiares”.

En relación a los controles, detalló que “abarca un examen físico completo, más la evaluación nutricional, chequeos del estado auditivo, visual y bucodental, más la revisión del carnet de vacunación y la aplicación de las vacunas”.

“De ser necesario, si el niño necesita interconsultas con alguna especialidad, hacemos también las derivaciones oportunas y posteriormente el seguimiento”, explicó.

Martínez, señaló que las visitas del equipo de salud a las escuelas, manifestando que “a su vez, nos permite conocer las diferentes necesidades del niño en el ámbito escolar. Por eso, es muy importante que el niño tenga su Libreta de Salud actualizada y que los padres sepan que debe hacerse por primera vez en el Nivel Inicial y luego repetirse y completarse nuevamente en 3° y 6° grados de la escuela primaria”.

Y recalcó que “la libreta es el único documento escolar de salud requerido en las escuelas, por lo tanto no es necesario presentar un certificado de aptitud física aparte”.

Otros establecimientos

Asimismo, en la jornada del martes, se realizaron las acciones del Programa Provincial de Libretas de Salud Escolar en el JIN N°27 “Nuestra Señora de los Ángeles” y en la EPEP N°176 de Riacho Negro, desplegadas por un amplio equipo del centro de salud “Dr. Ramón Carrillo” del barrio 1° de mayo de la localidad de Clorinda.

También, en la Escuela de Frontera N°15, ubicada en Boca Riacho Pilagá, a cargo de profesionales de centro de salud de Mojón de Fierro y, en el turno tarde del EJIN° 9 “Pastorcito de Belén”, situado en la Capital formoseña, donde trabajó un equipo del centro de salud del barrio Mariano Moreno.







