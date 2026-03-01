El Colegio de Arquitectos renovó autoridades para el período 2026-2028

El 58% de la matricula concurrió a emitir su voto en el sede del colegio, Juan José Silva 132 desde las 8 de la mañana.

Vale mencionar que por segunda vez en la historia del Colegio Público de Arquitectos una mujer conducirá la Institución.

"También queremos expresar nuestro agradecimiento a la Junta Electoral por su trabajo y dedicación en este proceso. A la nueva gestión, que es continuidad de lo iniciado con la Lista Croquis y seguido con la Lista Unidad, le deseamos éxitos en su mandato. ¡Que sigan trabajando en pos de los arquitectos y la comunidad de Formosa", concluyeron.

Autoridades Electas:

CONSEJO DIRECTIVO

- Presidente: Noelia Elizabet Glavas

- Vice-presidente: Blas Alcides Vera

- Secretario: Luis Alejandro Cainelli

- Tesorero: Yvo Javier Galeano Adrián

- Vocal Primero: Paul Federico Palmas

- Vocal Segundo: María Elena Melgarejo

- Primer Vocal Suplente: Carla Diamela Escobar

- Segunda Vocal Suplente: Mailen María Itatí Coronel

- Tercer Vocal Suplente: Rodrigo Emanuel Merlo

COMISIÓN FISCALIZADORA

- Primer Titular: Alejandro René Cano

- Segundo Titular: María Julia Caballero

- Tercer Titular: Sergio Daniel Ballesteros

- Primer Suplente: Graciela Noemí Samudio

- Segundo Suplente: Lissa Belén Ferreira

TRIBUNAL DE ÉTICA

- Primer Titular: Luis Federico Dalla Costa

- Segundo Titular: Diego Oscar Dao

- Tercer Titular: Sonia Elizabeth Rios

- Primer Suplente: Gregoria Inés Alegre

- Segundo Suplente: Fidel Alberto Barrios

- Tercer Suplente: Silvia Ester García



