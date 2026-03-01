El Colegio de Arquitectos renovó autoridades para el período 2026-2028
Este viernes 6 de marzo, el Colegio Público de Arquitectos de Formosa llevó a cabo las elecciones de autoridades, un paso importante para nuestra institución. Desde la institución agradecieron a todos los "colegas que se acercaron a emitir su voto, su participación es fundamental para legitimar y dar apoyo a esta nueva gestión", manifestaron.
Vale mencionar que por segunda vez en la historia del Colegio Público de Arquitectos una mujer conducirá la Institución.
"También queremos expresar nuestro agradecimiento a la Junta Electoral por su trabajo y dedicación en este proceso. A la nueva gestión, que es continuidad de lo iniciado con la Lista Croquis y seguido con la Lista Unidad, le deseamos éxitos en su mandato. ¡Que sigan trabajando en pos de los arquitectos y la comunidad de Formosa", concluyeron.
Autoridades Electas:
CONSEJO DIRECTIVO
- Presidente: Noelia Elizabet Glavas
- Vice-presidente: Blas Alcides Vera
- Secretario: Luis Alejandro Cainelli
- Tesorero: Yvo Javier Galeano Adrián
- Vocal Primero: Paul Federico Palmas
- Vocal Segundo: María Elena Melgarejo
- Primer Vocal Suplente: Carla Diamela Escobar
- Segunda Vocal Suplente: Mailen María Itatí Coronel
- Tercer Vocal Suplente: Rodrigo Emanuel Merlo
COMISIÓN FISCALIZADORA
- Primer Titular: Alejandro René Cano
- Segundo Titular: María Julia Caballero
- Tercer Titular: Sergio Daniel Ballesteros
- Primer Suplente: Graciela Noemí Samudio
- Segundo Suplente: Lissa Belén Ferreira
TRIBUNAL DE ÉTICA
- Primer Titular: Luis Federico Dalla Costa
- Segundo Titular: Diego Oscar Dao
- Tercer Titular: Sonia Elizabeth Rios
- Primer Suplente: Gregoria Inés Alegre
- Segundo Suplente: Fidel Alberto Barrios
- Tercer Suplente: Silvia Ester García