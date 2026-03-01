Ante una numerosa audiencia, el conjunto ofreció un viaje musical que recorrió desde el folklore argentino y latinoamericano hasta el rock nacional, consolidando su vínculo con el público a orillas del río Paraguay.

En un marco de nutrida concurrencia y a las orillas del río Paraguay, el pasado sábado 28 de febrero, el grupo vocal “Son del Río” celebró su tercer aniversario con un concierto en el Galpón “C” del Paseo Costanero.

Romyna Barrionuevo, cantante del grupo, expresó que “esa noche confluyeron encantos, luces, pinturas, naturaleza, voces y el canto de guitarras, todos destinados a llevar al público a una emotiva experiencia”.

Señaló que el concierto “fue un recorrido por todos los géneros y ritmos del repertorio, tanto del folklore argentino, con sabores del litoral, cuyo, Tucumán, La Rioja”, y añadió que “también hubo folklore latinoamericano con vals peruano, bossanova, polca, guarania, incluso una obra icónica del rock nacional, como es Zona de Promesas de Gustavo Cerati”.

“El público disfrutó y se conmovió hasta las lágrimas con algunas interpretaciones”, comentó Barrionuevo, destacando que “no faltaron los abrazos, las felicitaciones, las fotos y los inmensos agradecimientos de la numerosa audiencia”.

E hizo saber que “estábamos extasiados de poder compartir con tantas personas nuestro trabajo”.

Asimismo, agradeció “especialmente a la Subsecretaría de Cultura por el apoyo brindado y a quienes colaboraron con la preparación del exitoso evento”.

“Fue una hermosa noche, donde no solo la armonía que tejían las voces perfumaba el recinto sino también cada acorde, sonrisa, suspiro, canción y mano presionando el pecho para contener la emoción. Todo estuvo encantado por la magia de Son del Río”, concluyó.



