Cuando la política se disfraza de periodismo

En las últimas horas, algunos sectores políticos de la oposición y determinados periodistas que se autodefinen como “independientes” pero participan activamente de la vida política vestidos de amarillos en algún momento y ahora con camiseta violeta, han intentado instalar en la agenda pública una polémica alrededor de los establecimientos educativos recientemente inaugurados del barrio Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio, conocidos popularmente como Lote 110 y Lote 111.

Lo que se presentó como una supuesta denuncia sobre una “escuela sin alumnos” no es otra cosa que un nuevo capítulo de una estrategia política y mediática que busca desacreditar las políticas públicas del Gobierno de la provincia de Formosa y del gobernador Gildo Insfrán, ocultando deliberadamente el proceso de desarrollo y crecimiento que vive esa zona de la ciudad muy a pesar de su militancia política para que ocurra exactamente lo contrario tal como lo pregona y ejecuta su actual líder político Javier Milei.

El relato liberal intentó instalar la idea parte de una escena cuidadosamente construida: la visita de la dirigente opositora Gabriela Neme al establecimiento educativo para filmar aulas vacías y presentar ese hecho como prueba de una supuesta falta de planificación estatal. Allí se afirma que el edificio permanece “vacío y sin alumnos” y se lo utiliza como símbolo de una gestión desconectada de la realidad.

Sin embargo, lo que no se dice —y lo que deliberadamente se omite— es el contexto completo de ese proceso. Los barrios del Lote 110 y Lote 111 son parte de uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de la ciudad de Formosa, una zona que hasta hace pocos años carecía de gran parte de los servicios básicos que hoy posee. Allí, el Estado provincial no solo urbanizó el sector, sino que además impulsó una planificación integral que incluyó centros de salud, Casas de la Solidaridad, jardines de infantes, centros de desarrollo infantil, dependencias policiales, espacios comunitarios y hasta un Centro de Inclusión Digital.

Es decir, no se trata de una escuela aislada ni de una obra sin sentido. Forma parte de una política pública que acompañó el crecimiento demográfico de una comunidad que hace pocos años atrás ni siquiera existía como barrio consolidado.

El montaje político permanente

La dirigente Gabriela Neme, protagonista de este nuevo episodio mediático, no es una figura ajena a este tipo de montajes. De hecho, la ciudadanía formoseña ya se ha pronunciado en las urnas sobre este estilo de hacer política. En las últimas elecciones, la dirigente opositora perdió su banca legislativa, un hecho que refleja el desgaste de una estrategia basada más en el espectáculo mediático que en la construcción de propuestas concretas.

El recurso es siempre el mismo: cámaras encendidas, denuncias ruidosas y una narrativa diseñada para las redes sociales. Sin embargo, sus famosas “denuncias con pruebas irrefutables” nunca han tenido correlato en la justicia. Las denuncias suelen quedar en el terreno de la propaganda política, en los likes de los que entienden las reglas de las redes sociales pero no traducen esas reacciones en votos reales pero logran su objetivo inmediato: instalar una imagen negativa momentánea que luego es amplificada por determinados medios.

Periodismo o militancia encubierta

En este esquema también participan algunos sectores del periodismo local que se presentan como independientes, pero que en los hechos responden a intereses políticos claramente identificables. No se trata de periodismo crítico —algo absolutamente necesario en cualquier democracia— sino de una militancia encubierta que selecciona cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar.

Se enfatiza una fotografía circunstancial –un edificio escolar en pleno proceso de reorganización luego de una titánica tarea para construirlo en tiempo y forma con fondos propios ya que Nación decidió parar esas y otras escuelas- pero se ignora deliberadamente todo el proceso previo de inversión pública que permitió que ese barrio tenga hoy servicios que antes eran impensados.

Tampoco se menciona un dato fundamental: muchas de las obras previstas para ese sector, entre ellas la planta de agua potable y otros proyectos de infraestructura, sufrieron retrasos o modificaciones a partir de los recortes de financiamiento impulsados por el Gobierno nacional de Javier Milei, que eliminó fondos destinados a infraestructura y desarrollo en las provincias.

Esos mismos recortes que afectan directamente a las comunidades son, paradójicamente, defendidos por los mismos dirigentes y medios que luego intentan responsabilizar al Gobierno provincial por cada dificultad administrativa o proceso de reorganización.

Una política pública pensada para el futuro

Los establecimientos educativos inaugurados este lunes por el gobernador Insfrán son una muestra del crecimiento urbano que ha experimentado esa zona y de la decisión del Estado provincial de anticiparse a las necesidades de una población en expansión.

La reorganización de la matrícula escolar, el traslado progresivo de estudiantes y la adecuación de los equipos docentes forman parte de un proceso habitual en la apertura de nuevas instituciones educativas.

Pero ese proceso no sirve para la lógica del espectáculo político. Una escuela funcionando con normalidad no genera titulares que simpaticen a los libertarios. Una foto sacada en un momento particular, en cambio, sí puede convertirse en un recurso propagandístico.

La realidad que las operaciones no pueden ocultar

Mientras se intenta instalar polémicas artificiales, el Gobierno de Formosa continúa implementando políticas concretas que impactan en la vida cotidiana de los formoseños. Un ejemplo reciente es la recomposición salarial para los trabajadores estatales, que ubica a la provincia entre las de mejor actualización salarial en la región, superando incluso a jurisdicciones vecinas como Chaco o Corrientes, tan elogiadas por algunos de estos mismos críticos.

Son hechos verificables, políticas públicas concretas y decisiones de gestión que benefician a miles de familias. Pero esos datos rara vez aparecen en las editoriales que intentan construir un relato negativo permanente.

Tal como ocurrió en otras oportunidades, los propios vecinos del barrio también comenzaron a expresar su posición frente a lo sucedido. Muchos de ellos defendieron públicamente el establecimiento educativo y señalaron que las imágenes difundidas no reflejan el proceso real que atraviesa la nueva y moderna institución que por estas horas cumple el sueño de cientos de familias de poder contar con una escuela “al lado de mi casa”.

La sociedad formoseña, una vez más, demuestra que sabe distinguir entre la crítica legítima y la operación política.

Porque cuando la política se disfraza de periodismo y el periodismo se convierte en militancia, la verdad termina apareciendo en otro lugar: en la experiencia concreta de los vecinos, en las obras realizadas y en el desarrollo visible de una comunidad que sigue creciendo.

Y esa realidad, por más cámaras encendidas que haya, no puede ocultarse.



