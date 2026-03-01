EPEP N° 548: Trabajaron en la organización y entrega de kits en la primera semana áulica

En el marco de la apertura del ciclo lectivo 2026, encabezada el pasado lunes 2 por el gobernador Gildo Insfrán, quien además inauguró tres nuevos edificios educativos, también se concretó la entrega de kits escolares con útiles, guardapolvos y zapatillas.

Por ejemplo, en la EPEP N° 548, escuela primaria que lleva el nombre del profesor “Rodolfo Reynaldo Benítez”, los alumnos y las alumnas recibieron su kit, merced a una decisión política del primer mandatario, gesto que se renueva todos los años y llega a todas las escuelas del territorio formoseño, ya sea de gestión pública como privada.

En ese marco, la delegada zonal de Formosa Capital, Patricia Argüello, contó cómo fue esta tarea tras la inauguración del edificio ubicado en el barrio Salvador Gurrieri, donde también se hizo lo propio con la EPES N° 103 y, en el 28 de Junio, el EJI N° 34.

“Con el proceso institucional de organización del plantel docente y directivo, las diferentes secciones y los grados, iniciamos las actividades en esta flamante institución educativa”, indicó.

Y contó que, por ese motivo, también había mucha “ansiedad” de los niños y las niñas como de sus familias, “pero en la institución los colegas están preparados para este desafío”, enfatizando la funcionaria que “estamos muy contentos” por estas “obras tan importantes” para los vecinos y las vecinas de estos conglomerados urbanos capitalinos.

En ese sentido, subrayó que los diferentes niveles “ya están funcionando, como el Secundario, el Inicial y esta institución primaria N° 548, completando, además, la entrega de los kits escolares garantizados por el Gobierno provincial en cada inicio de las clases”.

Para ello, se organizó una logística de distribución y reparto de más de 200 mil, de la cual participaron organismos con sus equipos de trabajo, directivos y docentes, y también el conjunto de la militancia, que siempre está predispuesta a ayudar en esta medida de estricta justicia social.

Argüello, por otro lado, marcó que, cada inicio de las clases, es el comienzo de un camino a transitar juntos “desde la comprensión, la paciencia y más que nada el compromiso que tenemos como comunidad educativa de garantizar el derecho a la educación, libre y gratuita, a través del aprendizaje con el acompañamiento permanente de las escuelas abiertas”.

Testimonios

En estos primeros pasos de la comunidad educativa de la EPEP N° 548, las familias, principalmente, aludieron a que, gracias al Gobernador, “podemos contar con esta escuela que nos queda cerca de nuestra casa”, por tanto, su construcción “nos favorece mucho”.

Así lo expresó a AGENFOR Verónica, vecina del Salvador Gurrieri, quien estaba “muy agradecida también por el kit escolar” para su hijo, “que está en tercer grado”.

Mientras que Belén Romero es vecina y docente de la EPEP N° 548 y, en especial, hizo hincapié en que “es un privilegio” que los niños acceden a esa institución pública dentro del barrio, “porque los vecinos se debían trasladar a barrios aledaños para que sus niños estudiaran”.



