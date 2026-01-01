El corazón de Patricio Rey en Formosa: Skay Beilinson llega por primera vez el 7 de marzo

En una jornada que será histórica para el rock formoseño, el ex redondo de ricota Skay Beilinson, junto a su banda Los Fakires, se presentará por primera vez en la provincia de Formosa el próximo 7 de marzo en el Club CEP, ubicado en Territorios Nacionales 625, de la ciudad capital.

El evento, a cargo de la producción de CH Producciones y Sótano Cultural Formosa, está previsto que inicie para las 21 horas y consistirá en un amplio repertorio de sus grandes éxitos, nuevas composiciones y otros clásicos de la mítica banda de rock que supo liderar junto al Indio Solari.

Entradas

Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir de forma física, en la ciudad de Formosa, en El Agite Rock (avenida Italia 1246); Rock House (Belgrano 601), ambos en transferencia y efectivo; y en Hook Drugstore (avenida 25 de mayo 383), sólo en efectivo.

En Clorinda, por su parte, están disponibles en La Cornisa Pool (J.F Cancio 1183); y en Buenos Aires, en Rivadavia Rock (avenida Rivadavia 8705).

También se pueden comprar de manera online a través de la plataforma TuEntrada.com con todos los medios de pago electrónicos.

Lejos de aminorar la marcha, Skay se prepara para llegar a Formosa y reafirmar su vigencia como una de las figuras más influyentes del rock argentino.

La gira

Skay y Los Fakires regresan a los escenarios este 2026 para ofrecer presentaciones imperdibles en diferentes puntos del país.

El recorrido comenzó el sábado 24 de enero en el Auditorio Municipal Carlos Gardel de Córdoba, donde el ex Redonditos de Ricota desplegó su virtuosismo habitual ante el público cordobés en una noche que fue imperdible para el rock nacional.

Posteriormente, la gira desembarcará el sábado 14 de febrero en la ciudad de Mar del Plata, con un show en la Plaza de la Música.

Estas presentaciones llegan tras un cierre de 2025 que lo encontró convocando multitudes en Quilmes, donde el 15 de noviembre ofreció un recital al aire libre sobre la Costanera, bajo un cielo repleto de estrellas y rodeado de miles de seguidores.

La historia musical de Skay atraviesa generaciones. Desde sus primeros estudios de música clásica y folclore en la infancia, pasando por el nacimiento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en los años ’70, hasta su prolífica etapa solista iniciada en 2002, el guitarrista ha mantenido un universo sonoro propio.

Psicodelia, melodías hipnóticas y la producción constante de Carmen “Negra Poli” Castro son parte esencial de un camino que nunca dejó de evolucionar.

La expectativa es alta. Ver en vivo, para muchos por primera vez, a quien fue elegido como el sexto mejor guitarrista de la historia argentina por la revista Rolling Stone es un acontecimiento en sí mismo.







