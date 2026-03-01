Ibáñez valoró los importantes convenios firmados con el CFI

El acto central de rúbrica de estos acuerdos se concretó en la tarde de este martes 10 en las instalaciones del Polo Científico y Tecnológico.

Tras la firma de tres importantes convenios entre el gobernador Gildo Insfrán y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el licenciado Ignacio Lamothe, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, puso en valor los acuerdos suscriptos ante “la ausencia de una política de desarrollo hacia las provincias” por parte del Gobierno nacional.

Las firmas se llevaron a cabo en la tarde de este martes 10 en el marco de un acto encabezado por el gobernador Gildo Insfrán las instalaciones del Polo Científico y Tecnológico.

Allí, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el titular de la cartera económica subrayó que “valoramos muchísimos estos convenios”, teniendo en cuenta que el CFI “es un organismo que representa a todas las provincias argentinas, sin importar el signo político gubernamental”, realzando que esto se da “ante la ausencia de una política de desarrollo hacia las provincias por parte del Gobierno nacional”.

Contundente, sostuvo que “ningún país del mundo se desarrolla sin ciencia y tecnología, porque ambas son la herramienta para el desarrollo humano y económico”.

Y marcó que lo primero “está relacionado con la educación, donde hoy la inteligencia artificial está marcando un rumbo, pero, también, con la salud pública, lo que por ejemplo se evidencia en Formosa, en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, como bien lo dijo el gobernador Insfrán en su discurso”, explicó.

Por otra parte, comentó que Lamothe puso énfasis en dos obras provinciales: “Una es el laboratorio del Instituto Politécnico, el cual es único en todo el territorio y su equipamiento fue financiado por el CFI, con un monto superior al 1.200.000 dólares”, anticipando que este miércoles 11, el titular del CFI “conocerá el laboratorio de la madera que se encuentra en construcción en la localidad de Pirané”, finalizó.



