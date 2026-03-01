Lo detuvieron por amenazar e incendiar la casa de su vecino en el barrio San José Obrero

• No se registraron personas lesionadas

Miembros de la Policía provincial aprehendieron a un joven de 23 años, sindicado como responsable de amenazar de muerte e incendiar el inmueble de su vecino, en el barrio San José Obrero de esta ciudad.

Alrededor de las 19:20 horas de este viernes, efectivos de la Comisaría Bernardino Rivadavia fueron hasta la calle Eva Perón y Segunda y constaron el incendio en una fábrica de premoldeado de tubos, donde se encuentra una casa precaria, propiedad de un hombre de 48 años.

Ante la situación, se solicitó la presencia de los integrantes de Bomberos, quienes extinguieron el fuego y la pericia determinó que el incendio se produjo de manera intencional.

Según los comentarios del dueño, minutos después de salir de su casa tomó conocimiento del incendio y al regresar observó a un hombre que salía corriendo del lugar.

Con las características físicas y vestimenta brindadas por el damnificado, los policías detuvieron al sujeto que se encontraba en inmediaciones al hecho.

Luego, se estableció que antes del incendio, el individuo detenido amenazó de muerte y al propietario de la casa y le advirtió que incendiaría su inmueble.

En consecuencia, el detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención de Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.