Allanamientos terminaron con la desarticulación de centros de venta de drogas en Clorinda

• Secuestraron 234 dosis de cocaína, dinero y elementos vinculados a la comercialización ilegal

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Clorinda aprehendieron a tres mujeres y llevaron adelante allanamientos simultáneos en el barrio 25 de Mayo, de la segunda ciudad.

El procedimiento se concretó en el marco de una minuciosa investigación iniciada por personal antinarcóticos, tras detectarse actividades compatibles con la venta de sustancias prohibidas al menudeo en dos inmuebles.

Según los elementos probatorios reunidos durante las tareas investigativas, la magistrada Dra. Nadia Soledad Caballero otorgó las órdenes de allanamiento para ambos domicilios.

Las medidas judiciales se llevaron a cabo en la tarde del viernes, con la colaboración de policías del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

Durante los allanamientos se secuestraron dinero en efectivo, equipos de telefonía celular, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y un total de 234 dosis de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.

También detuvieron a tres mujeres, quienes fueron puestas a disposición del juzgado interviniente por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.