Fray Salvador Gurrieri: Joven fallece tras recibir un disparo de su pareja

• La víctima fue trasladada al Hospital Central para su atención médica

Un efectivo policial quedó detenido en el barrio Fray Salvador Gurrieri, en el marco de la investigación de un caso en la que su pareja recibió un impacto de bala en la pierna derecha.

El viernes último, cerca de las 21:40 horas, los integrantes de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial tomaron conocimiento, a través de la línea de emergencias 911, de un hecho con herido de arma de fuego en la manzana 26 del mencionado conglomerado habitacional.

Según testimonios, un Cabo de Policía de 30 años se uniformaba para ir a trabajar, cuando en un momento dado, por cuestiones que se investigan, efectuó accidentalmente un disparo con su arma reglamentaria que impactó en la pierna derecha de su pareja conviviente.

De inmediato, la víctima fue asistida en el lugar por personal del SIPEC y trasladada al Hospital Central para su mejor asistencia médica.

En el lugar trabajaron autoridades policiales de la Unidad Regional Uno, personal de la Comisaría Seccional Novena, Comando Radioeléctrico y Brigada de Investigaciones, junto a peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes realizaron las diligencias.

La situación fue informada al juez de Instrucción y Correccional Nº 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Guillermo Omar Caballero, quien direccionó el procedimiento.

El funcionario policial fue detenido, se le secuestró el arma reglamentaria utilizada, se le notificó de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

Las averiguaciones continúan a fin de despejar todo tipo de dudas sobre lo sucedido y dejar esclarecido el caso.

La causa judicial fue caratulada como “Lesiones graves con el uso de arma de fuego, agravado por el vínculo”; mientras que en paralelo se realizaron las actuaciones administrativas y fue apartado de su cargo.