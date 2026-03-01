El equipo de salud de El Potrillo realizó vacunación y controles en una escuela de la localidad

La jornada incluyó la aplicación de dosis del calendario de los 11 años, controles médicos y acciones de promoción de la salud junto a la comunidad educativa.

El equipo de salud del Hospital de El Potrillo, en el oeste provincial, llevó adelante una jornada sanitaria en la Escuela N° 433 de la localidad, donde aplicó vacunas correspondientes al calendario de los 11 años a alumnos, además de completar esquemas con dosis faltantes.

En ese marco, el agente sanitario José Pérez, destacó la importancia de acercar este tipo de prestaciones al ámbito escolar. “Aprovechamos la presencia de los chicos en la escuela para aplicar las vacunas, completar esquemas y reforzar la prevención desde edades tempranas”, expresó.

Durante la actividad, el personal sanitario avanzó con la colocación de las vacunas contra el virus del papiloma humano (HPV), meningococo y el refuerzo de la triple bacteriana acelular, incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación para esa franja etaria.

Asimismo, se realizaron controles médicos que incluyeron evaluación de peso y talla, atención bucodental y una charla de prevención y promoción de la salud con docentes y directivos.

La propuesta se enmarca en un trabajo articulado entre el hospital de la localidad, la institución educativa y las familias, con el objetivo de fortalecer el seguimiento integral de la salud de las y los estudiantes.

Además, Pérez remarcó que estas jornadas también permiten detectar a tiempo posibles problemas de salud y afianzar el trabajo conjunto con la comunidad educativa en la incorporación de hábitos saludables.

De esta manera, la actividad combinó vacunación, controles y concientización, promoviendo el cuidado integral de las y los estudiantes.







