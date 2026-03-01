Lamothe calificó de “disruptivo y novedoso” el proyecto del Centro Tecnológico FABLAB de Pirané

Al brindar un discurso, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el licenciado Ignacio Lamothe, felicitó al sector maderero por el progreso del proyecto que se lleva adelante en el Centro Tecnológico FABLAB de la ciudad de Pirané.

Se trata de un laboratorio de madera que se encuentra en construcción, el cual visitó en la mañana de este miércoles 11 junto a una comitiva general del organismo, entre los que estaba Julián Salimbeni, responsable del sector forestal.

También autoridades provinciales lo acompañaron en esta recorrida por las instalaciones, donde tuvo oportunidad de verificar y escuchar a quienes están involucrados en esta apuesta.

Justamente sobre ello, aseguró Lamothe, que se enmarca “en lo que hablábamos con el gobernador Gildo Insfrán, la mirada disruptiva que tiene Formosa sobre algunos aspectos, especialmente en el plano educativo”.

En ese sentido, reconoció al Gobierno de Formosa por su permanente apuesta a la educación, fortaleciéndola para así lograr “transformar” en valor lo que “ustedes ya saben hacer”, esto “es muy claro”, subrayó categórico.

Por eso, desde ese lugar, marcó que fue también “para nosotros como CFI, que es un organismo que está en todas las provincias argentinas, un desafío enorme, complejo llevar adelante esta propuesta de la provincia”, inclusive, al punto tal que “nunca habíamos hecho algo parecido”.

Partiendo de allí, con sinceridad en sus palabras, Lamothe expuso que “el organismo se tuvo que adaptar a los requerimientos que se le propusieron, como por ejemplo, en la búsqueda de maquinaria que había que incorporar”.

Ahora bien, al visitar el Centro Tecnológico FABLAB y ver su avance, aseguró que se trata de “una apuesta inteligente que puede ser tomada como ejemplo de otros sectores primarios”, los que, “ante los cambios tecnológicos, se deben adaptar rápidamente”; y en ese sentido, “ustedes son pioneros con el caso de la madera”, aseveró con marcado entusiasmo por el progreso de esta propuesta.

De esa manera puso en relieve este trabajo articulado con el Estado provincial, no obstante, indicó que “hay otros subproductos primarios que también se pueden adaptar con esta mirada”, añadiéndoles “nuevas tecnologías y formas de aprendizaje de transmisión de conocimiento”.

Para lograr así ampliar por medio de “estrategias claras a los mercados nacionales e internacionales”, por ello, en ese orden, volvió a recalcar que “para nosotros, lo que ustedes están haciendo acá va a ser un termómetro de cómo funciona estos saltos que hay que dar, pero a la velocidad del cambio tecnológico, que es muy rápido”.

Ante esto, entonces, el CFI asumió “el desafío” de acompañar todo “este proceso” encarado por la provincia, resaltando que “lo que hizo Formosa acá es entender perfectamente hacia dónde va el mundo y dónde están las potencialidades de ustedes como saberes que poseen”.

De igual manera, en “qué hacer con la madera del monte nativo, qué hacer con los saberes de los carpinteros, y cómo unimos esas tradiciones ancentrales en una valorización de ese producto”, lo cual “me parece que es espectacular lo que hicieron”, acentuó Lamothe,

Por eso sumó también que, cuando le toca ser parte de estos procesos, sin dudas, lo agradecía, por cuanto “es un privilegio y es también el granito de arena que nos toca poner como organización; que, además, es algo en lo que creemos de lo cual el Consejo tiene una mirada sistemática de los procesos de desarrollo”.

Por ello, nuevamente, entusiasmado por todo este avance logrado, significó en lo “novedoso y disruptivo” de este Centro Tecnológico FABLAB: “Así que los felicito por lograr esto” desde el sector maderero.

No obstante, animó a “otros sectores de la producción”, ya que existe desde el Estado un trabajo articulado y mancomunado –reconoció a continuación- “con los artesanos y todos los que producen en la provincia”, que “tiene una estrategia más grande que es apostar a lo largo plazo al sistema educativo”.

Esto es, sin dudas, lo que permite lograr entonces “resultados espectaculares” poniendo en resalto al proyecto, el cual afirmó: “Nos interesa mucho para llevar a otros lugares de Argentina, si bien hay muchas provincias con distintas características forestales, pero quizás podrían hacer una puesta similar. Así que lo vamos a usar de escuela y de prototipo”, anticipó, en el contexto del discurso ofrecido en Pirané, que acompañaron también autoridades del Municipio, el Concejo Deliberante local y comunidad en general.



