Desde el Gobierno provincial destacan el aporte del CFI y los avances del proyecto del Centro Tecnológico FABLAB

El director de Industria, Hidrocarburos y Minería, el ingeniero Darío Vergara, fue uno de los funcionarios del Gobierno de Formosa que acompañó a la comitiva del Consejo Federal de Inversiones (CFI), liderada por su secretario general, el licenciado Ignacio Lamothe, en su visita al Centro Tecnológico FABLAB de la localidad de Pirané.

En ese contexto, expuso a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el propósito de su creación y también enfatizó que la llegada al lugar de esta importante comitiva del CFI fue a los fines de “verificar todo el plan de inversión que se viene implementando” allí, el cual es un proyecto donde, “esencialmente, hay un aporte del Gobierno de Formosa en lo que es toda la obra civil”.

En tanto que el CFI participa en ello, dotando al proyecto “en todo lo que es la tecnología de las maquinarias de última generación y a esto también le agregamos la asistencia técnica por medio de todo el equipo de trabajo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas”.

Dicha cartera hace un aporte que apunta al “desarrollo de productos, equipos y todo lo que vendrá cuando esto se ponga en marcha” definitivamente, indicó.

Y agregó: “Así también se está trabajando en desarrollo de productos con los mismos carpinteros”, en ese punto, trajo a colación que el año pasado los diseñadores, quienes son referentes industriales a nivel nacional, idearon prototipos de productos, “que hoy se presentaron” también en sociedad durante esta importante visita del CFI.

“Como también –siguió detallando- ya comenzaron a producir las primeras pre series y pruebas de proceso que forman parte de este proyecto”, que todavía está “en la instancia de compra de equipamiento”, ámbito en el cual se está esperando a uno muy importante, adelantó.

Luego de esto, y “una vez finalizada las obras de instalaciones eléctricas, recién “se pasaría a la puesta en marcha de cada uno de los equipos, para posteriormente poder estar en condiciones de inaugurar este Centro Tecnológico”, expresó Vergara, pormenorizando cómo sigue este proceso de construcción de la obra.