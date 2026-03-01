Merecido reconocimiento a mujeres destacadas en el ámbito del patrimonio cultural de Formosa

A través de un evento organizado en la mañana de este martes 10, se resaltó la labor de dos delegadas culturales de Laguna Naineck y Comandante Fontana, quienes expresaron su agradecimiento a las autoridades de la Dirección de Patrimonio Socio-Cultural del Gobierno provincial.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió las palabras de la profesora Zulma Caloni, quien está a cargo de la sección de investigación y proyectos en la Dirección de Patrimonio Socio-Cultural, y contó más detalles sobre esta actividad, que tuvo lugar en la mañana de este martes 10, impulsada por esa área en la sede del Archivo Histórico y Biblioteca Provincial de la ciudad de Formosa.

Durante la mañana, allí se reconoció a las mujeres trabajadoras de la provincia de Formosa por la semana del Día Internacional de la Mujer, fecha que se conmemoró el 8 de marzo.

Además de esto, indicó la profesora que, en una primera instancia, comenzaron con una exposición de fotografía y libros que pertenecen a mujeres formoseñas.

Mientras que en esta jornada el propósito fue destacar “la labor, muchas veces, invisibilizada, pero constante de las delegadas culturales que trabajan, en forma conjunta, con la Dirección de Patrimonio Socio-Cultural”, indicó.

Con ese fin, entonces se invitó a mujeres “de Laguna Naineck y Comandante Fontana, quienes, de manera muy firme, vienen trabajaron para hacer visible la cultura en sus localidades”, por lo que este merecido destaque es realzando esa labor que posee una importante “relevancia para el patrimonio cultural material en sus respectivos museos”.

Como también a la parte inmaterial, es decir, por ejemplo, “autores de novelas, cuentos, música y todas otras clases de cestería”, etcétera. En otras palabras, “todas aquellas cuestiones que hacen al patrimonio inmaterial muy relevante y que nos da una identidad de Formosa”, resumió Caloni.

La palabra de ellas

Luego la Agencia tuvo oportunidad de tomar contacto con las mujeres que fueron poseedoras de esta distinción a su trabajo.

Por un lado, se trata de Lucía Isabel Campo, quien se desempeña en el Museo y Casa de la Cultura de Comandante Fontana; y, por el otro, la directora de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Laguna Naineck, Petronila Morales.

Ambas expresaron que sentían “mucha emoción y alegría” por este reconocimiento, aunque también, acentuaron en que ellas forman parte de un gran equipo de trabajo.

Así lo subrayó Morales, al marcar que “siempre nos acompaña y con el que logramos todo este esfuerzo, más aún en este tiempo, porque en Laguna Naineck estamos cumpliendo el centenario”.

“Es una trayectoria de más de 100 años, a partir de un gran trabajo de recuperación del patrimonio cultural, donde convergen la cultura y la tradición”, entre otros aspectos que hacen a esa comunidad del interior provincial, acentuó muy contenta.

Y agregó también que, en este último tiempo, en ese sentido, en la gestión del intendente Julio Murdoch, se les dio énfasis a los “espacios y paseos vinculados con el arte”.

En ese marco, comentó que hace poco se realizó un festival en homenaje a las mujeres, donde se aprovechó “un espacio muy lindo que es el paseo Laguna Naineck”, marcando que allí ellas dieron su testimonio de vida a lo largo de todo este tiempo del centenario.

Por su lado, en el caso de Comandante Fontana, comunidad distante a 180 kilómetros de la ciudad capital, sobre la vera de la Ruta Nacional N° 81, Campo dijo que compartía este reconocimiento “con un grupo de vecinos y muchas mujeres que colaboran con la Casa de la Cultura, que es un lugar emblemático para todos los del pueblo”.



