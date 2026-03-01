La presidenta de la FAA se reunió con productores en El Colorado

El encuentro fue en la sede del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias (INTA) de El Colorado en la jornada del jueves 19. A esa localidad, ubicada en el sureste de la provincia de Formosa, llegó la presidenta Federación Agraria Argentina (FAA), la doctora Andrea Sarnari, junto a otras autoridades de esa entidad a nivel nacional.

Este encuentro en el marco de una gira por las provincias del NEA, contó con la presencia de Rolando Zieseniss, quien es el presidente de la Filial Zona Sur de la FAA, junto a su comisión directiva y alrededor de 25 productores federados. También acompañaron la convocatoria el ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez, el intendente local Mario Brígnole, entre las principales autoridades.

Sarnari, que antes había estado en la provincia de Chaco desarrollando una agenda similar, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), indicó: “En verdad como Federación Agraria siempre recorremos y tenemos contacto directo con los productores aunque tenemos nuestros directores regionales que habitualmente nos informan de la situación”.

Puntualmente, sobre este encuentro en El Colorado dijo que “es bueno encontrarse en estos espacios mano a mano para conocer bien la realidad por la que están atravesando y así llevarnos todas las inquietudes que a nivel nacional podemos gestionar desde la entidad”.

Es decir que esta iniciativa sirve “para conversar con ellos y conocer las necesidades que están pasando en cada una de las provincias y las potencialidades que tienen”, a su vez, enfatizó que “es importante recorrer estas provincias donde las economías regionales son fundamentales, por eso queremos ponerlas en valor”.

Después, consultada sobre las principales demandas, pormenorizó que una de ellas “es la presión fiscal que, en general, afecta a todas las producciones por igual y es una demanda en algunas economías como estas que son más cercanas a las fronteras y también hoy tenemos la apertura de importaciones que compiten con algunos productos argentinos”.

Otro factor a tener en cuenta, continuó diciendo Sarnari, “es el clima que no deja de ser un problema, sobre todo, para aquellos pequeños productores, cuando pierden una cosecha que significa mucho para ellos”. “Así que esos son los tres temas centrales que tienen como problemática todas las regiones”, resumió.

Zieseniss

A su turno, Rolando Zieseniss, presidente de la filial zona sur de la FAA, también se refirió a este encuentro desarrollado en la Perla del Sur, como se conoce a El Colorado, ubicada al sureste de la provincia de Formosa.

El dirigente gremial, en principio, consideró positiva la reunión, dado que la llegada de Sarnari sirvió para “conocer la realidad de la provincia de Formosa, donde estamos pasando situaciones problemáticas que están afectando a todas las economías regionales”.

Esto como consecuencia de “una política nacional dura que no contempla la realidad de nuestros productores, es decir, de los sujetos que están trabajando en el campo, ni tampoco la conoce”, reclamó y señaló que se “está atravesando un clima adverso”.

Se trata de “la sequía prolongada que ya lleva seis años”, indicó. “Es tremenda, o las inundaciones, ante lo cual faltan políticas porque se eliminaron las emergencias que antes había cuando esto pasada con el clima”, advirtió.

En ese sentido, trajo a colación que para esas situaciones o ante la baja de precios había un programa como el Fondo Compensador del Algodón”, sin embargo, “hoy el productor no está recibiendo nada porque hay un Gobierno nacional que corta recursos”.

Entonces en ese panorama “difícil” que describía, al menos valoró que la presidenta de la FAA está recorriendo el territorio con el objetivo de interiorizarse de lo que ocurre, siendo “esto importante”, resaltó Zieseniss, aunque también lamentó que “perdimos muchos productores en estos dos años”.

De esa manera, “los dirigentes de las entidades” toman conocimiento “en terreno de cuál es la realidad”, por tanto, esta reunión, desde su punto de vista, “fue útil e interesante para Formosa, en la que todos expusimos y esperemos que esto dé lugar a gestiones que nos puedan empezar a favorecer; por lo menos defender a nuestro mediano y pequeño productor”.



