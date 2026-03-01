El ministro Rodríguez reclamó a Nación por “una política diferenciada para las economías regionales”

Desde El Colorado, el licenciado Lucas Rodríguez, ministro de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, expresó, luego de la reunión con la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), la doctora Andrea Sarnari, que “ha sido un encuentro importante”.

Ello “no solo solamente para ponderar el federalismo que significa que las entidades gremiales y las comisiones directivas visiten a sus federados, sino que también, indefectiblemente, esto permita visibilizar cuáles son las dificultades que hoy están atravesando las economías regionales”, enfatizó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, indicó que “tenemos un Gobierno nacional que ha desechado una política diferenciada para las economías regionales, que ni siquiera la ha construido”, ante esto, “los productores que se dedican en el NEA a la ganadería, a la agricultura intensiva y extensiva” están siendo afectados “con medidas como la liberación de las importaciones de producción de otras partes del mundo”.

Esto, sin dudas, enfatizó Rodríguez, “impacta negativamente sobre la realidad económica de los productores” en un contexto de caída del poder adquisitivo de los trabajadores como de menor consumo en el mercado nacional, “y eso directamente afecta sobre la producción que realizan los productores de las economías regionales que abastecen de alimentos al mercado nacional”.

En ese sentido, señaló que durante este encuentro “hemos también puesto de manifiesto cómo el Modelo Formoseño ha generado las condiciones para que el productor paippero, mediado y grande desarrollen su actividad, contando con la infraestructura de caminos, de energía eléctrica, de manejo de los recursos hídricos y todo aquella que está vinculada a los aspectos sociales como la vivienda, la salud, la educación”, etcétera.

Eso, subrayó el ministro, es fruto de “la inversión pública” por parte de “un Gobierno que piensa en su pueblo”, porque con esa visión se “concreta” todo esto que se “pone a disposición para lograr el desarrollo armónico de la provincia de Formosa”.

Las políticas públicas provinciales contrastan con las del actual Gobierno nacional, marcó categórico, porque la gestión del presidente Javier Milei “ha abandonado la infraestructura en rutas, la regulación de energía que encarece los costos de la agricultura, generando no solo un desplome del consumo interno, sino también de las condiciones para que siga en picada la economía”, ya que “no hay proyecto económico y político claro que favorezca a los argentinos”.

Ante esto pidió que la FAA “tome nota” y “construya, a la par de los Estados, políticas diferenciadas que necesita la Argentina”.

Por ello también durante el encuentro con la titular de esa entidad a nivel nacional aprovecharon para presentar las líneas generales del convenio que firmó el gobernador Gildo Insfrán con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), “que apunta a financiar equipamiento y tecnologías vinculadas al acceso al agua”.

Esto último aseguró que es “fundamental para sortear las épocas de cambios climáticos” y más aún “en el subtrópico, en cuya región se encuentra Formosa, por los riesgos vinculados a la ganadería y la agricultura”. Por ello, remarcó la importancia de “esas tecnologías”, ya que “permiten no solo estabilizar los sistemas productivos, sino también aumentar los rindes”.



