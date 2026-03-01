La Policía sorprendió a dos sujetos en pleno acto delictivo

• Ingresaron a una obra en construcción que estaba sin moradores

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Nueve detuvieron a dos hombres que transportaban objetos de valor desde el interior de una obra en construcción deshabitada, en el barrio Virgen del Carmen de esta ciudad.

El procedimiento se concretó cuando los policías realizaban tareas de patrullaje preventivo y advirtieron que sacaban una correa de hierro desde el interior del inmueble.

Al verse descubiertos, los individuos de 21 y 35 años huyeron en diferentes direcciones, pero fueron aprehendidos, trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Por su parte, el personal de Criminalística realizó la documentación de la intervención de los uniformados.