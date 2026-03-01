Detectaron y retuvieron a una adolescente que viajaba desde San Martín Dos sin autorización

• Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Acceso Norte, constataron el hecho

Efectivos de la fuerza provincial demoraron un Chevrolet Prisma, donde se desplazaban cuatro ocupantes, entre ellos una menor que viajaba sin autorización y sus familiares tampoco tenían conocimiento del viaje.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 08:00 horas cuando personal de Seguridad Vial demoró la marcha de un automóvil, conducido por un hombre de 54 años, que se desempeña como remis, y llevaba como acompañantes a una mujer con su padre y una joven sin acompañamiento de un mayor.

Allí constataron que el automóvil se encontraba sin habilitación para realizar los viajes, como así también que la joven, de 17 años, había subido al remis sin autorización de sus progenitores.

Por otra parte, se estableció que en la Comisaría San Martín Dos, el padre de la menor había radicado una denuncia por averiguación de paradero, ya que tenía conocimiento de que su hija debía ir al colegio, pero luego se percató de que la misma no había asistido al establecimiento educativo.

Al tener conocimiento de que su hija se encontraba en la ciudad capital, explicó que desconocía la razón por la cual su hija había realizado el viaje.

Personal de la Subcomisaría Namqom realizó las actuaciones pertinentes e informó la situación al Juez de Menores.

En consecuencia, procedieron al traslado del chofer, los acompañantes y la menor hasta la dependencia.

En tanto, personal de Seguridad Vial realizó el acta correspondiente, dejando fuera de circulación el rodado.