La Policía detuvo a un hombre y recuperó bienes sustraídos

• La intervención se produjo en el marco de la investigación de una causa judicial

Un trabajo conjunto entre la Comisaría Seccional Sexta y la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno concluyó con la detención de un hombre y el secuestro de computadoras, un televisor y otros elementos sustraídos del barrio Liborsi, de esta ciudad.

El ilícito ocurrió el domingo último por la mañana, en un inmueble ubicado en la calle Atilio Cabrera y los policías ubicaron el lugar donde se ocultaron los objetos y establecieron la identidad del presunto autor.

Luego el malviviente intentó lesionar a los policías con un machete que sacó de entre sus prendas de vestir, pero fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial junto a los bienes recuperados.

En el procedimiento tomaron intervención los integrantes de la Unidad Regional Uno (UR-1), la Comisaría Sexta y el Comando Radioeléctrico Policial (CRP), más el personal de la Dirección General de Policía Científica para documentar las actuaciones.

A todo esto, el detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, notificado de su situación procesal y puesto a disposición de la Justicia provincial.