La Policía investiga un hecho de amenazas contra una familia y da intervención a la justicia

• Ocurrió en la manzana 71 del barrio Fray Salvador Gurrieri

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena impulsan un trabajo de investigación para poner a disposición de la Justicia provincial a un grupo de personas implicadas en el delito de “Amenazas e instigación a cometer delito en poblado y en banda”.

Un hombre de 57 años denunció que el lunes último, cerca de las 19:15 horas, estaba en su vivienda de la manzana 71 del barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad, cuando en forma repentina llegaron algunos vecinos junto a una ex legisladora provincial, un concejal y una periodista y lo amenazaron de muerte.

Las amenazas no sólo fueron para el dueño de casa sino para todo el grupo familiar y exigían que salga su hijo adolescente porque de lo contrario ingresarían ellos para prender fuego el inmueble y realizar justicia por cuenta propia.

Según lo expresado por el denunciante, en todo momento la ex legisladora provincial realizaba señalamientos e incitaciones al grupo para que ingrese al hogar familiar y cumpla con las advertencias.

Los policías tomaron conocimiento del caso a través de un llamado a la línea de emergencia ECO 911 y de inmediato acudieron a verificar la situación.

Ante el hecho, y a fin de evitar un incidente mayor, los uniformados trasladaron al propietario y a su hijo hasta la dependencia policial; se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción en turno y continúa la investigación para aprehender a los responsables del ilícito.