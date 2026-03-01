Aprehendieron a dos sujetos por diferentes ilícitos

Ambos permanecen a disposición de la Justicia provincial

Efectivos de la Subcomisaría Agente Ramón Vargas detuvieron a dos hombres en Laguna Naineck, uno por un hecho de “Daño en contexto de violencia intrafamiliar y amenaza”, y el otro sujeto por amenazar a su expareja y sus hijos durante el beneficio de salidas transitorias.

El primer procedimiento se concretó el sábado último, cuando los policías demoraron a un individuo de 23 años, quien durante la madrugada causó daños en su propio domicilio ubicado en el barrio Santa Ana y amenazó de muerte a su vecino, con una llave francesa; que fue secuestrada por la Policía.

En el segundo caso, una mujer denunció que su expareja la amenazó de muerte a ella y sus hijos, cuando se desplazaba por el frente de su vivienda del barrio Centro.

De inmediato, los uniformados realizaron las tareas investigativas y, con la colaboración de las demás dependencias policiales, establecieron que el individuo tenía el beneficio de salidas transitorias de la Unidad Penitenciaria Provincial, donde está alojado.

En ambas intervenciones, los aprehendidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.