La Policía detuvo a un hombre involucrado en un caso de robo

• La colaboración de los vecinos permitió individualizar al malviviente

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta detuvo a un hombre 29 años que sustrajo un elemento de un automóvil, Volkswagen Voyage, estacionado frente a una vivienda del barrio Simón Bolívar.

El hecho ocurrió días atrás y el propietario del vehículo, de 34 años, radicó la denuncia, lo que activó un trabajo de investigación policial con entrevistas a vecinos y análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Ese trabajo permitió identificar al sospechoso y detenerlo en las inmediaciones de la manzana 20 del mismo barrio; mientras se investiga la relación de este caso con otro similar.

Luego de su traslado hasta la dependencia policial, se lo notificó primero de una causa contravencional en la que estaba involucrado y después se hizo lo propio por el caso de robo, por lo que quedó detenido en una de las celdas de la dependencia, a disposición de la Justicia provincial.